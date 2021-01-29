Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,095981
|-0,11
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,092531
|-0,07
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,054428
|-0,04
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048681
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,051238
|-0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,032713
|-0,94
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014055
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,026922
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,014394
|-0,44
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048369
|-0,27
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028341
|-0,26
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,045724
|-0,26
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,050305
|-0,26
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Son Dakika Ekonomi