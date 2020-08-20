Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,069812
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,049044
|0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF
|0,091280
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,097953
|0,66
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081462
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018183
|1,22
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,015907
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,056639
|3,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,077902
|3,05
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,077926
|3,05
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029724
|3,02
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,108509
|3,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,022811
|1,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,068484
|1,86
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,013457
|1,83
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,017740
|1,83
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018833
|1,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,028327
|1,49
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,019661
|1,49
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031084
|1,30
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044305
|1,26
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,032553
|0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024552
|0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,068251
|0,02
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,064769
|0,02
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023635
|0,02
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026207
|0,02