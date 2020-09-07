Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085445 0,40 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085445 0,40 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,088509 0,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,050186 0,23 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,083366 0,18 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,069170 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018099 0,41 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015999 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,035382 1,85 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056128 1,15 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,025545 1,03 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023920 0,97 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,041350 0,93 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018385 1,46 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,067142 0,59 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026110 0,51 Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF 0,053057 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,073442 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030805 1,24 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043822 1,23 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028129 0,71 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019533 0,71 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015904 0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF 0,016077 0,53 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030063 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049957 0,48 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048304 0,48 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015222 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,069955 0,08 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068371 0,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062488 0,08 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067549 0,08 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069224 0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:39 - Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi

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