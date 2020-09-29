Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,093948 2,61 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049597 2,45 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,050176 2,32 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,087458 2,29 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,090515 2,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016527 1,32 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018477 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,063479 4,27 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043785 4,14 AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037255 2,90 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,039491 0,89 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,068408 0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,116168 3,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,165489 3,42 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,092089 3,40 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,031431 3,21 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,099596 2,98 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,028446 2,53 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013215 0,78 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,030018 0,77 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,020839 0,76 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,028983 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048353 1,81 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030091 1,81 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,050011 1,81 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047398 1,81 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015232 1,80 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,062868 0,03 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069655 0,03 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070394 0,03 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,067954 0,03 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068800 0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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