Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,093948
|2,61
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049597
|2,45
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,050176
|2,32
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,087458
|2,29
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,090515
|2,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016527
|1,32
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,018477
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,063479
|4,27
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,043785
|4,14
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,037255
|2,90
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,039491
|0,89
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,068408
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,116168
|3,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,165489
|3,42
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,092089
|3,40
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,031431
|3,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,099596
|2,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,028446
|2,53
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,013215
|0,78
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,030018
|0,77
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,020839
|0,76
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,028983
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048353
|1,81
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030091
|1,81
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050011
|1,81
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047398
|1,81
|Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015232
|1,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,062868
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069655
|0,03
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,070394
|0,03
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,067954
|0,03
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,068800
|0,03
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 14:25 - Kaynak: AA
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