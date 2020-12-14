Son dakika ekonomi: BIST100 yüzde 1.30 yükseldi, dolar 7.84 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,378 ve 1,394 puan arasında hareket ettiği yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.30 artışla 1,388.55 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 1.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününün, endeksler için "rekorlar günü" olduğuna işaret edilerek, BIST100 ve BIST30 endekslerinin gün içinde sırasıyla 1,394 ve 1,548 ile tüm zamanların en yüksek düzeylerini gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi: