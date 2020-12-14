Son dakika ekonomi: BIST100 yüzde 1.30 yükseldi, dolar 7.84 lirada - Son Dakika

Son dakika ekonomi: BIST100 yüzde 1.30 yükseldi, dolar 7.84 lirada

14.12.2020 18:06
Son dakika ekonomi: BIST100 yüzde 1.30 yükseldi, dolar 7.84 lirada, System.String[]

Son dakika haber... Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,378 ve 1,394 puan arasında hareket ettiği yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.30 artışla 1,388.55 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,378 ve 1,394 puan arasında hareket ettiği yeni haftanın ilk işlem gününü yüzde 1.30 artışla 1,388.55 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 1.04, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.98 artıdaydı.

InvestAZ Yatırım'ın analizinde, Borsa İstanbul'da haftanın ilk işlem gününün, endeksler için "rekorlar günü" olduğuna işaret edilerek, BIST100 ve BIST30 endekslerinin gün içinde sırasıyla 1,394 ve 1,548 ile tüm zamanların en yüksek düzeylerini gördüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

"Döviz kurları gün içinde yukarı yönlü sert hareketler yaptıktan sonra kapanışa doğru kazançlarını geri verdi. BIST100 endeksi 1,400 seviyesinin sınırına gelerek yeni rekorlar kırmak için haftanın devamını bekleyecek. Ekim ayı sanayi üretiminin güçlü gelmesiyle borsadaki alımlar iyice hızlandı. Borsada en dikkat çeken endeks günlük yüzde 3.63 getiri ile bilişim endeksi oldu. Dünya genelinde koronavirüs vakaları rekorlar kırarken aşılanmalar da Birleşik Krallık ve Kanada'dan sonra Amerika'da da başladı. Bugün Amerika'da 3 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerinde seçilen delegelerin ABD başkanını belirleyeceği gün."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.8410 lira ve en yüksek 7.9369 lirayı gördükten sonra, 7.84 – 7.85 lira aralığında,euro en düşük 9.5160 lira ve en yüksek 9.6478 lirayı gördükten sonra, 9.54 – 9.55 lira aralığında,sterlin en düşük 10.4396 lira ve en yüksek 10.6301 lirayı gördükten sonra 10.50 – 10.51 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.21156 - 1.21770 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21430 düzeyindeydi.QNB Finansbank'ın hazırladığı "Piyasalarda Gelişmeler/Beklentiler" analizinde, bu haftanın veri gündemine ilişkin şu bilgiler verildi: "Kasım ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri Salı günü açıklanacak. Daha önce açıklanan Hazine nakit gerçekleşmeleri vergi gelirlerindeki toparlanmanın desteğiyle, son aylarda bütçe dengesinde görülen sınırlı iyileşmenin Kasım'da sürdüğünü göstermişti.  "TCMB 2021 Para ve Kur Politikası metni Çarşamba günü yayımlanacak. Metin önümüzdeki yıl içinde kullanılması planlanan para politikası araçlarıyla ilgili teknik detayları içerecek."Özellikle Merkez Bankası'nın tahvil portföyü ve döviz rezervlerine dair yer alacak bilgi, öngörü ve yönlendirmeler yakından izlenecek. "Sanal ortamda gerçekleştirilecek toplantıda TCMB Başkanı Naci Ağbal da bir sunum yapacak."Kasım ayı konut satışları Salı günü ve Ekim ayı konut fiyat endeksi Perşembe açıklanacak. Konut kredilerine paralel olarak, konut satışlarının ve fiyat artışlarının da yavaşlaması beklenir. "TCMB aylık beklenti anketi Cuma yayımlanacak. Geçen ay enflasyon beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 10.8, 24 sonrası için yüzde 9.2 olmuştu. Aralık ayında yüksek gelen enflasyonun ardından, enflasyon beklentileri de artabilir. "Bunun yanında TCMB faiz beklentisinin ne çıkacağı da önemli olacak. "ABD'de Fed para politikası kararları Çarşamba gecesi açıklanacak. yüzde 0.00-0.25 olan faiz aralığında değişiklik beklenmezken, Fed üyelerinin tahminleri, makroekonomik görünüme dair değerlendirmeler ve para politikasına dair sözlü yönlendirme önemli olacak. "Türkiye genelinde sanayi üretimi Ekim'de aylık bazda yüzde 1.1 ve yıllık bazda yüzde 10.2 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklanan verilerine göre, Ekim'de yıllık bazda; madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 0.4, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 11,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 5.5 arttı.TÜİK verilerine göre, Ekim'de aylık bazda;madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 0.6 azaldı, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.4 arttı,elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 2.5 azaldı.


Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Döviz, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: BIST100 yüzde 1.30 yükseldi, dolar 7.84 lirada - Son Dakika Ekonomi


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