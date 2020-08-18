Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 12,17 12,70 -4,17 MLP Sağlık 15,67 16,15 -2,97...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|12,17
|12,70
|-4,17
|MLP Sağlık
|15,67
|16,15
|-2,97
|Türk Traktör
|94,30
|96,80
|-2,58
|GSD Holding
|2,36
|2,42
|-2,48
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,14
|7,32
|-2,46
| Alarko Holding
|4,83
|4,94
|-2,23
|Özak GMYO
|3,64
|3,72
|-2,15
|Aygaz
|11,79
|12,03
|-2,00
|Şok Marketler
|12,46
|12,71
|-1,97
|Anadolu Efes
|19,53
|19,92
|-1,96
|Migros Ticaret
|38,54
|39,30
|-1,93
| Bursa Çimento
|5,65
|5,76
|-1,91
|Aksa
|6,86
|6,99
|-1,86
|Deva Holding
|20,52
|20,90
|-1,82
| Anadolu Grubu Holding
|16,69
|16,98
|-1,71
|Alarko GMYO
|14,87
|15,12
|-1,65
| Netaş Telekomünikasyon
|15,10
|15,33
|-1,50
| Selçuk Ecza Deposu
|8,05
|8,15
|-1,23
|Kartonsan
|636,40
|644,00
|-1,18
| Doğuş Otomotiv
|15,83
|16,01
|-1,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:39
Kaynak: AA
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