Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 12,17 12,70 -4,17 MLP Sağlık 15,67 16,15 -2,97 Türk Traktör 94,30 96,80 -2,58 GSD Holding 2,36 2,42 -2,48 İş Yatırım Menkul Değerler 7,14 7,32 -2,46 Alarko Holding 4,83 4,94 -2,23 Özak GMYO 3,64 3,72 -2,15 Aygaz 11,79 12,03 -2,00 Şok Marketler 12,46 12,71 -1,97 Anadolu Efes 19,53 19,92 -1,96 Migros Ticaret 38,54 39,30 -1,93 Bursa Çimento 5,65 5,76 -1,91 Aksa 6,86 6,99 -1,86 Deva Holding 20,52 20,90 -1,82 Anadolu Grubu Holding 16,69 16,98 -1,71 Alarko GMYO 14,87 15,12 -1,65 Netaş Telekomünikasyon 15,10 15,33 -1,50 Selçuk Ecza Deposu 8,05 8,15 -1,23 Kartonsan 636,40 644,00 -1,18 Doğuş Otomotiv 15,83 16,01 -1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)