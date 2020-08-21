Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,62 2,91 -9,97 İpek Doğal Enerji 12,23 13,58 -9,94 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,62
|2,91
|-9,97
|İpek Doğal Enerji
|12,23
|13,58
|-9,94
|Petkim
|4,19
|4,65
|-9,89
|Tüpraş
|82,90
|92,00
|-9,89
| Aksa Enerji
|5,31
|5,89
|-9,85
|Global Yatırım Holding
|4,32
|4,64
|-6,90
|Odaş Elektrik
|2,38
|2,52
|-5,56
|Aygaz
|12,14
|12,80
|-5,16
|GSD Holding
|2,17
|2,27
|-4,41
| Doğuş Otomotiv
|15,31
|15,98
|-4,19
|Emlak Konut GMYO
|1,95
|2,03
|-3,94
|Oyak Çimento
|7,67
|7,95
|-3,52
|Net Holding
|2,25
|2,33
|-3,43
|Hektaş
|11,96
|12,37
|-3,31
| Netaş Telekomünikasyon
|15,01
|15,51
|-3,22
| Koza Madencilik
|13,00
|13,41
|-3,06
| Kerevitaş Gıda
|5,01
|5,16
|-2,91
| Ford Otosan
|89,50
|92,10
|-2,82
|Gözde Girişim
|5,21
|5,36
|-2,80
|Aksigorta
|6,96
|7,16
|-2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:51
Kaynak: AA
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