Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,62 2,91 -9,97 İpek Doğal Enerji 12,23 13,58 -9,94 Petkim 4,19 4,65 -9,89 Tüpraş 82,90 92,00 -9,89 Aksa Enerji 5,31 5,89 -9,85 Global Yatırım Holding 4,32 4,64 -6,90 Odaş Elektrik 2,38 2,52 -5,56 Aygaz 12,14 12,80 -5,16 GSD Holding 2,17 2,27 -4,41 Doğuş Otomotiv 15,31 15,98 -4,19 Emlak Konut GMYO 1,95 2,03 -3,94 Oyak Çimento 7,67 7,95 -3,52 Net Holding 2,25 2,33 -3,43 Hektaş 11,96 12,37 -3,31 Netaş Telekomünikasyon 15,01 15,51 -3,22 Koza Madencilik 13,00 13,41 -3,06 Kerevitaş Gıda 5,01 5,16 -2,91 Ford Otosan 89,50 92,10 -2,82 Gözde Girişim 5,21 5,36 -2,80 Aksigorta 6,96 7,16 -2,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)