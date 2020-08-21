Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,62 2,91 -9,97 İpek Doğal Enerji 12,23 13,58 -9,94 ...

Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 2,62 2,91 -9,97
İpek Doğal Enerji 12,23 13,58 -9,94
Petkim 4,19 4,65 -9,89
Tüpraş 82,90 92,00 -9,89
Aksa Enerji 5,31 5,89 -9,85
Global Yatırım Holding 4,32 4,64 -6,90
Odaş Elektrik 2,38 2,52 -5,56
Aygaz 12,14 12,80 -5,16
GSD Holding 2,17 2,27 -4,41
Doğuş Otomotiv 15,31 15,98 -4,19
Emlak Konut GMYO 1,95 2,03 -3,94
Oyak Çimento 7,67 7,95 -3,52
Net Holding 2,25 2,33 -3,43
Hektaş 11,96 12,37 -3,31
Netaş Telekomünikasyon 15,01 15,51 -3,22
Koza Madencilik 13,00 13,41 -3,06
Kerevitaş Gıda 5,01 5,16 -2,91
Ford Otosan 89,50 92,10 -2,82
Gözde Girişim 5,21 5,36 -2,80
Aksigorta 6,96 7,16 -2,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Zorlu Grubu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 18:51

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti Son Dakika: Inter'i 3-2 mağlup eden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nde 6. kez mutlu sona ulaştı Son Dakika: Fenerbahçe, Trabzonspor'dan ayrılan Jose Sosa'yla 2 yıllık anlaşma sağladı Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı James Rodriguez'in menajeriyle görüştü AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Barcelona, eski oyuncusu Henrik Larsson'u teknik ekibe dahil etti İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı         
18:05
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı         
17:59
Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi Tarihi keşfin ardından Türkiye en fazla doğal gaz rezervine sahip 32. ülke konumuna geldi         
17:40
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Erdoğan'ın müjdesine yorum: Güzel bir haber aldık         
17:31
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu         
17:29
İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş İş insanını, 3 milyon euroya ortaklarının azmettirdiği kiralık katil öldürmüş         
16:50
Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki         
15:52
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti         
15:48
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti         
15:23
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu         
15:16
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi         
14:28
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim         
14:04
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu         
11:58
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı         
10:41
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu         
09:53
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı         
09:14
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu         
08:54
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü         
08:23
Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi Sağanak yağmura teslim olan İstanbul için Meteorolojiden uyarı geldi         
07:53
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi         
06:21
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2020 01:45:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei