Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 29,84 33,14 -9,96 Şekerbank 1,81 1,98 -8,59 Albaraka Türk 1,62 1,77 -8,47 Aygaz 10,56 11,45 -7,77 MLP Sağlık 16,00 17,18 -6,87 Eczacıbaşı İlaç 6,57 7,03 -6,54 İndeks Bilgisayar 16,27 17,37 -6,33 Torunlar GMYO 3,38 3,59 -5,85 Good-Year 6,05 6,41 -5,62 Deva Holding 21,50 22,76 -5,54 Tat Gıda 10,25 10,83 -5,36 Anadolu Efes 19,43 20,52 -5,31 Alarko GMYO 16,46 17,37 -5,24 Migros Ticaret 37,46 39,50 -5,16 Doğuş Otomotiv 16,90 17,80 -5,06 Bursa Çimento 6,41 6,75 -5,04 Şok Marketler 11,34 11,93 -4,95 Anadolu Grubu Holding 17,33 18,18 -4,68 Sasa Polyester 15,30 16,05 -4,67 Koza Altın 73,60 77,20 -4,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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