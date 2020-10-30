Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,84
|33,14
|-9,96
|Şekerbank
|1,81
|1,98
|-8,59
|Albaraka Türk
|1,62
|1,77
|-8,47
|Aygaz
|10,56
|11,45
|-7,77
|MLP Sağlık
|16,00
|17,18
|-6,87
|Eczacıbaşı İlaç
|6,57
|7,03
|-6,54
|İndeks Bilgisayar
|16,27
|17,37
|-6,33
|Torunlar GMYO
|3,38
|3,59
|-5,85
|Good-Year
|6,05
|6,41
|-5,62
|Deva Holding
|21,50
|22,76
|-5,54
|Tat Gıda
|10,25
|10,83
|-5,36
|Anadolu Efes
|19,43
|20,52
|-5,31
|Alarko GMYO
|16,46
|17,37
|-5,24
|Migros Ticaret
|37,46
|39,50
|-5,16
|Doğuş Otomotiv
|16,90
|17,80
|-5,06
|Bursa Çimento
|6,41
|6,75
|-5,04
|Şok Marketler
|11,34
|11,93
|-4,95
|Anadolu Grubu Holding
|17,33
|18,18
|-4,68
|Sasa Polyester
|15,30
|16,05
|-4,67
|Koza Altın
|73,60
|77,20
|-4,66
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi