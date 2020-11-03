Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,30
|2,55
|-9,80
|Eczacıbaşı İlaç
|6,89
|7,20
|-4,31
|Ford Otosan
|107,40
|112,00
|-4,11
|Kardemir (D)
|3,27
|3,41
|-4,11
|Pegasus
|42,00
|43,44
|-3,31
|Net Holding
|2,93
|3,03
|-3,30
|Brisa
|15,80
|16,33
|-3,25
|Deva Holding
|21,76
|22,44
|-3,03
|Türkiye Sigorta
|5,49
|5,65
|-2,83
|Kerevitaş Gıda
|6,19
|6,37
|-2,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|9,37
|9,63
|-2,70
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,49
|10,78
|-2,69
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,12
|34,02
|-2,65
|Aksa
|8,23
|8,45
|-2,60
|Bizim Mağazaları
|14,26
|14,52
|-1,79
|ASELSAN
|17,32
|17,63
|-1,76
|TAV Havalimanları
|14,15
|14,40
|-1,74
|Pınar Süt
|19,07
|19,38
|-1,60
|Çelebi
|70,20
|71,30
|-1,54
|Yataş
|8,80
|8,93
|-1,46
- Kaynak: AA
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