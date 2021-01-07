Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 11,49 12,33 -6,81 Bera Holding 20,00 20,50 -2,44 MLP Sağlık 20,76 21,20 -2,08 Ford Otosan 134,40 137,00 -1,90 Odaş Elektrik 3,95 4,02 -1,74 Kartonsan 87,40 88,60 -1,35 Türk Traktör 190,80 193,40 -1,34 Alkim Kimya 15,37 15,57 -1,28 Şekerbank 1,55 1,57 -1,27 Kordsa Teknik Tekstil 15,23 15,42 -1,23 Selçuk Ecza Deposu 13,36 13,52 -1,18 Good-Year 8,66 8,76 -1,14 Anadolu Grubu Holding 26,88 27,18 -1,10 Enerjisa Enerji 13,18 13,32 -1,05 Albaraka Türk 1,97 1,99 -1,01 Doğuş Otomotiv 27,88 28,16 -0,99 Alcatel Lucent Teletaş 30,10 30,40 -0,99 Netaş Telekomünikasyon 26,82 27,04 -0,81 Aygaz 14,93 15,05 -0,80 Verusa Holding 43,68 44,00 -0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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