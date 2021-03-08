Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 29,86 27,16 9,94 Gözde Girişim 8,21 7,47 9,91 Hektaş 31,60 28,96 9,12 Alcatel Lucent Teletaş 41,00 38,82 5,62 İskenderun Demir Çelik 12,50 11,93 4,78 İndeks Bilgisayar 34,00 32,56 4,42 Net Holding 5,13 4,95 3,64 Petkim 6,23 6,02 3,49 Koza Altın 132,80 128,90 3,03 Akçansa 19,35 18,80 2,93 Borusan Mannesmann 32,60 32,00 1,88 Aksa Enerji 11,30 11,14 1,44 Coca Cola İçecek 70,80 69,80 1,43 Ereğli Demir Çelik 16,00 15,81 1,20 Aksa 16,79 16,66 0,78 Tüpraş 107,50 106,70 0,75 Yataş 16,97 16,85 0,71 Verusa Holding 60,15 59,80 0,59 Turkcell 16,33 16,24 0,55 Enerjisa Enerji 11,71 11,65 0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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