Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 7,37 6,70 10,00 Bera Holding 32,74 29,78 9,94 Pegasus 73,55 69,90 5,22 Odaş Elektrik 2,47 2,36 4,66 Otokar 346,00 331,10 4,50 Koza Altın 113,00 108,40 4,24 TAV Havalimanları 21,52 20,68 4,06 Brisa 25,50 24,58 3,74 İş Finansal Kiralama 3,33 3,22 3,42 Coca Cola İçecek 78,85 76,55 3,00 Nuh Çimento 56,65 55,05 2,91 İndeks Bilgisayar 7,17 6,97 2,87 Çimsa 22,00 21,44 2,61 Alkim Kimya 17,22 16,84 2,26 Aksa 16,39 16,04 2,18 Türk Hava Yolları 12,23 11,98 2,09 Doğan Holding 2,95 2,89 2,08 Polisan Holding 2,98 2,92 2,05 Esenboğa Elektrik 29,98 29,38 2,04 Çemaş Döküm 1,16 1,14 1,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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