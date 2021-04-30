Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|7,37
|6,70
|10,00
|Bera Holding
|32,74
|29,78
|9,94
|Pegasus
|73,55
|69,90
|5,22
|Odaş Elektrik
|2,47
|2,36
|4,66
|Otokar
|346,00
|331,10
|4,50
|Koza Altın
|113,00
|108,40
|4,24
|TAV Havalimanları
|21,52
|20,68
|4,06
|Brisa
|25,50
|24,58
|3,74
|İş Finansal Kiralama
|3,33
|3,22
|3,42
|Coca Cola İçecek
|78,85
|76,55
|3,00
|Nuh Çimento
|56,65
|55,05
|2,91
|İndeks Bilgisayar
|7,17
|6,97
|2,87
|Çimsa
|22,00
|21,44
|2,61
|Alkim Kimya
|17,22
|16,84
|2,26
|Aksa
|16,39
|16,04
|2,18
|Türk Hava Yolları
|12,23
|11,98
|2,09
|Doğan Holding
|2,95
|2,89
|2,08
|Polisan Holding
|2,98
|2,92
|2,05
|Esenboğa Elektrik
|29,98
|29,38
|2,04
|Çemaş Döküm
|1,16
|1,14
|1,75
Kaynak: AA
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