Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|5,70
|5,42
|5,17
|Konya Çimento
|901,50
|860,00
|4,83
|Ülker Bisküvi
|22,50
|21,52
|4,55
|Esenboğa Elektrik
|28,10
|27,00
|4,07
|Hektaş
|9,54
|9,19
|3,81
|Pegasus
|82,00
|79,25
|3,47
|Enerjisa Enerji
|10,97
|10,70
|2,52
|Aksa
|16,66
|16,29
|2,27
|İş Yatırım Menkul Değerler
|17,53
|17,15
|2,22
|Torunlar GMYO
|3,31
|3,24
|2,16
|Ford Otosan
|172,30
|168,70
|2,13
|Verusa Holding
|58,00
|56,85
|2,02
|Coca Cola İçecek
|79,00
|77,88
|1,44
|Jantsa Jant Sanayi
|86,40
|85,20
|1,41
|Aksa Enerji
|13,14
|12,99
|1,15
|GSD Holding
|1,79
|1,77
|1,13
|Bera Holding
|27,18
|26,90
|1,04
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,24
|27,98
|0,93
|Gübre Fabrikaları
|63,10
|62,55
|0,88
|Çemaş Döküm
|1,24
|1,23
|0,81
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi