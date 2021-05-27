Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 5,70 5,42 5,17 Konya Çimento 901,50 860,00 4,83 Ülker Bisküvi 22,50 21,52 4,55 Esenboğa Elektrik 28,10 27,00 4,07 Hektaş 9,54 9,19 3,81 Pegasus 82,00 79,25 3,47 Enerjisa Enerji 10,97 10,70 2,52 Aksa 16,66 16,29 2,27 İş Yatırım Menkul Değerler 17,53 17,15 2,22 Torunlar GMYO 3,31 3,24 2,16 Ford Otosan 172,30 168,70 2,13 Verusa Holding 58,00 56,85 2,02 Coca Cola İçecek 79,00 77,88 1,44 Jantsa Jant Sanayi 86,40 85,20 1,41 Aksa Enerji 13,14 12,99 1,15 GSD Holding 1,79 1,77 1,13 Bera Holding 27,18 26,90 1,04 Tofaş Oto Fabrikası 28,24 27,98 0,93 Gübre Fabrikaları 63,10 62,55 0,88 Çemaş Döküm 1,24 1,23 0,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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