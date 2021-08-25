Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 10,21 10,50 -2,76 Parsan 26,54 27,28 -2,71 Ege Endüstri 1.218,20 1.252,10 -2,71 Koç Holding 23,46 24,10 -2,66 Borusan Mannesmann 25,92 26,58 -2,48 Zorlu Enerji 1,58 1,62 -2,47 Türk Hava Yolları 12,50 12,81 -2,42 Jantsa Jant Sanayi 66,80 68,45 -2,41 Kerevitaş Gıda 4,48 4,59 -2,40 Logo Yazılım 38,84 39,78 -2,36 SASA Polyester 27,28 27,94 -2,36 Hektaş 8,31 8,51 -2,35 Konya Çimento 854,60 874,60 -2,29 Vestel Beyaz Eşya 48,86 50,00 -2,28 Arçelik 31,98 32,72 -2,26 Gübre Fabrikaları 51,90 53,10 -2,26 Deva Holding 23,28 23,80 -2,18 Selçuk Ecza Deposu 8,84 9,03 -2,10 İhlas Gayrimenkul 0,95 0,97 -2,06 Verusa Holding 45,56 46,50 -2,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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