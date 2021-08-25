Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|10,21
|10,50
|-2,76
|Parsan
|26,54
|27,28
|-2,71
|Ege Endüstri
|1.218,20
|1.252,10
|-2,71
|Koç Holding
|23,46
|24,10
|-2,66
|Borusan Mannesmann
|25,92
|26,58
|-2,48
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,62
|-2,47
|Türk Hava Yolları
|12,50
|12,81
|-2,42
|Jantsa Jant Sanayi
|66,80
|68,45
|-2,41
|Kerevitaş Gıda
|4,48
|4,59
|-2,40
|Logo Yazılım
|38,84
|39,78
|-2,36
|SASA Polyester
|27,28
|27,94
|-2,36
|Hektaş
|8,31
|8,51
|-2,35
|Konya Çimento
|854,60
|874,60
|-2,29
|Vestel Beyaz Eşya
|48,86
|50,00
|-2,28
|Arçelik
|31,98
|32,72
|-2,26
|Gübre Fabrikaları
|51,90
|53,10
|-2,26
|Deva Holding
|23,28
|23,80
|-2,18
|Selçuk Ecza Deposu
|8,84
|9,03
|-2,10
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,97
|-2,06
|Verusa Holding
|45,56
|46,50
|-2,02
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi