Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,59 5,23 6,88 İş Yatırım Menkul Değerler 8,08...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,59
|5,23
|6,88
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,08
|7,61
|6,18
|Kardemir (D)
|3,09
|2,94
|5,10
|Doğuş Otomotiv
|15,60
|14,90
|4,70
|Gübre Fabrikaları
|29,12
|27,98
|4,07
|Zorlu Enerji
|2,78
|2,69
|3,35
|Odaş Elektrik
|2,53
|2,46
|2,85
|Global Yatırım Holding
|4,56
|4,45
|2,47
|Ford Otosan
|87,80
|85,80
|2,33
|Vestel
|17,96
|17,58
|2,16
|Ülker Bisküvi
|23,16
|22,74
|1,85
|Türk Traktör
|93,50
|92,15
|1,47
|Logo Yazılım
|91,00
|89,75
|1,39
|Alarko Holding
|4,92
|4,86
|1,23
|Bizim Mağazaları
|15,22
|15,06
|1,06
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,10
|21,96
|0,64
|Kerevitaş Gıda
|4,90
|4,87
|0,62
|Çelebi
|73,30
|72,90
|0,55
|Good-Year
|4,71
|4,69
|0,43
|Alarko GMYO
|14,58
|14,52
|0,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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