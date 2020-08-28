Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,59 5,23 6,88 İş Yatırım Menkul Değerler 8,08 7,61 6,18 Kardemir (D) 3,09 2,94 5,10 Doğuş Otomotiv 15,60 14,90 4,70 Gübre Fabrikaları 29,12 27,98 4,07 Zorlu Enerji 2,78 2,69 3,35 Odaş Elektrik 2,53 2,46 2,85 Global Yatırım Holding 4,56 4,45 2,47 Ford Otosan 87,80 85,80 2,33 Vestel 17,96 17,58 2,16 Ülker Bisküvi 23,16 22,74 1,85 Türk Traktör 93,50 92,15 1,47 Logo Yazılım 91,00 89,75 1,39 Alarko Holding 4,92 4,86 1,23 Bizim Mağazaları 15,22 15,06 1,06 Tofaş Oto Fabrikası 22,10 21,96 0,64 Kerevitaş Gıda 4,90 4,87 0,62 Çelebi 73,30 72,90 0,55 Good-Year 4,71 4,69 0,43 Alarko GMYO 14,58 14,52 0,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)