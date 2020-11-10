Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|23,86
|21,70
|9,95
|Pegasus
|53,40
|48,58
|9,92
|Bursa Çimento
|7,71
|7,10
|8,59
|Türk Hava Yolları
|11,50
|10,68
|7,68
|DO-CO
|363,10
|337,70
|7,52
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,31
|11,47
|7,32
|TAV Havalimanları
|17,11
|15,95
|7,27
|Kardemir (D)
|3,73
|3,48
|7,18
|Deva Holding
|24,68
|23,16
|6,56
|İş Bankası (C)
|6,18
|5,87
|5,28
|Akbank
|5,66
|5,38
|5,20
|Çimsa
|14,80
|14,15
|4,59
|MLP Sağlık
|17,73
|16,97
|4,48
|Ege Endüstri
|1.401,00
|1.342,40
|4,37
|Mavi Giyim
|43,44
|41,80
|3,92
|Alarko GMYO
|18,30
|17,62
|3,86
|Garanti Bankası
|7,76
|7,48
|3,74
|Vakıflar Bankası
|4,35
|4,20
|3,57
|Borusan Mannesmann
|15,20
|14,68
|3,54
|Gübre Fabrikaları
|38,00
|36,70
|3,54
- Kaynak: AA
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