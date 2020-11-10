Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 23,86 21,70 9,95 Pegasus 53,40 48,58 9,92 Bursa Çimento 7,71 7,10 8,59 Türk Hava Yolları 11,50 10,68 7,68 DO-CO 363,10 337,70 7,52 İş Yatırım Menkul Değerler 12,31 11,47 7,32 TAV Havalimanları 17,11 15,95 7,27 Kardemir (D) 3,73 3,48 7,18 Deva Holding 24,68 23,16 6,56 İş Bankası (C) 6,18 5,87 5,28 Akbank 5,66 5,38 5,20 Çimsa 14,80 14,15 4,59 MLP Sağlık 17,73 16,97 4,48 Ege Endüstri 1.401,00 1.342,40 4,37 Mavi Giyim 43,44 41,80 3,92 Alarko GMYO 18,30 17,62 3,86 Garanti Bankası 7,76 7,48 3,74 Vakıflar Bankası 4,35 4,20 3,57 Borusan Mannesmann 15,20 14,68 3,54 Gübre Fabrikaları 38,00 36,70 3,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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