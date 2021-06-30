Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|77,70
|74,00
|5,00
|Doğuş Otomotiv
|25,36
|24,52
|3,43
|Karsan Otomotiv
|3,66
|3,54
|3,39
|Yataş
|13,00
|12,67
|2,60
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,19
|13,94
|1,79
|MLP Sağlık
|22,16
|21,78
|1,74
|Mavi Giyim
|56,35
|55,45
|1,62
|Pegasus
|72,05
|71,00
|1,48
|Kervan Gıda
|14,18
|13,99
|1,36
|Arçelik
|29,80
|29,44
|1,22
|Otokar
|278,00
|275,00
|1,09
|Migros Ticaret
|32,50
|32,18
|0,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|36,80
|36,46
|0,93
|Verusa Holding
|46,54
|46,16
|0,82
|Halk GMYO
|2,48
|2,46
|0,81
|Garanti Bankası
|8,30
|8,25
|0,61
|Konya Çimento
|806,20
|801,90
|0,54
|İş GMYO
|1,88
|1,87
|0,53
|Enerjisa Enerji
|10,35
|10,30
|0,49
|Şok Marketler Ticaret
|11,74
|11,69
|0,43
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi