Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 77,70 74,00 5,00 Doğuş Otomotiv 25,36 24,52 3,43 Karsan Otomotiv 3,66 3,54 3,39 Yataş 13,00 12,67 2,60 İş Yatırım Menkul Değerler 14,19 13,94 1,79 MLP Sağlık 22,16 21,78 1,74 Mavi Giyim 56,35 55,45 1,62 Pegasus 72,05 71,00 1,48 Kervan Gıda 14,18 13,99 1,36 Arçelik 29,80 29,44 1,22 Otokar 278,00 275,00 1,09 Migros Ticaret 32,50 32,18 0,99 Eczacıbaşı Yatırım 36,80 36,46 0,93 Verusa Holding 46,54 46,16 0,82 Halk GMYO 2,48 2,46 0,81 Garanti Bankası 8,30 8,25 0,61 Konya Çimento 806,20 801,90 0,54 İş GMYO 1,88 1,87 0,53 Enerjisa Enerji 10,35 10,30 0,49 Şok Marketler Ticaret 11,74 11,69 0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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