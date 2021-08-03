Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tofaş Oto. Fab. 36,56 33,82 8,10 Otokar 316,60 301,00 5,18 Garanti Bankası 8,86 8,55 3,63 Esenboğa Elektrik 30,36 29,52 2,85 Enerjisa Enerji 10,55 10,33 2,13 İpek Doğal Enerji 11,91 11,68 1,97 Ereğli Demir Çelik 20,06 19,70 1,83 Deva Holding 26,66 26,20 1,76 İhlas Holding 0,58 0,57 1,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,46 2,42 1,65 Doğuş Otomotiv 26,58 26,16 1,61 Bim Mağazalar 64,10 63,10 1,58 Odaş Elektrik 1,33 1,31 1,53 Koza Madencilik 13,82 13,65 1,25 Alarko Holding 9,75 9,64 1,14 İş Bankası (C) 5,38 5,32 1,13 Migros Ticaret 34,38 34,00 1,12 Brisa 24,00 23,74 1,10 Enka İnşaat 9,32 9,22 1,08 Borusan Mannesmann 26,18 25,90 1,08 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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