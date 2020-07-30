Son dakika ekonomi: Borsada şehir endekslerinin değişimi
Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 4.200 0,49 BIST ANKARA 2.132 -0,44 BIST ANTALYA 1.482 1,62 BIST BALIKESİR 1.266 0,63 BIST BURSA 2.768 1,07 BIST DENIZLI 2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.200
|0,49
|BIST ANKARA
|2.132
|-0,44
|BIST ANTALYA
|1.482
|1,62
|BIST BALIKESİR
|1.266
|0,63
|BIST BURSA
|2.768
|1,07
|BIST DENIZLI
|2.460
|2,50
|BIST ISTANBUL
|1.164
|-0,59
|BIST IZMIR
|2.472
|-0,17
|BIST KAYSERI
|5.628
|-0,12
|BIST KOCAELI
|2.367
|0,51
|BIST KONYA
|1.604
|-1,50
|BIST TEKIRDAĞ
|7.789
|-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 01:37
Kaynak: AA
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