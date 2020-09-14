Son dakika ekonomi: Brüksel Havalimanı'nda Kovid-19 test merkezi açıldı

Merkezde, seyahat kısıtlaması uygulanan ülkelerden gelenler 46,81 avro, test isteyen bölgelere yolculuk yapacaklar 67 avro ve hızlı sonuç talep edenler de 135 avro ücret karşılığında test yapabiliyor.

Test merkezinin açılışını, Belçika Sağlık Bakanı Maggie de Block ve Brüksel Havalimanı Üst Yöneticisi Arnaud Feist gerçekleştirdi.

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