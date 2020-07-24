Son dakika ekonomi: Büyük Türkiye Orkestrası Projesi'nin açılışı ATO'da yapıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kültür, sanat ve eğlence sektöründe faaliyetlerini sürdüremeyen Roman müzisyenlere destek olmak amacıyla hayata geçirilen "Roman Müzisyenler #MüzikHayattır Büyük Türkiye Orkestrası Projesi"nin açılış töreni Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev sahipliğinde yapıldı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilen projenin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve proje koordinatörü AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle katıldı.

Baran, buradaki konuşmasında, projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, büyük çoğunluğu sektörde serbest olarak çalışan Roman müzisyenlerin salgın sürecinde işlerinin durduğunu ifade etti.

Projenin Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğine işaret eden Baran, bu kapsamda belirlenen 20 il arasında Ankara'nın da yer aldığını bildirdi.

Baran, şunları kaydetti:

"ATO'da verilen ilk konserle Ankara'dan başlayan proje sayesinde Roman müzisyenler sosyal medyada performans sergileme imkanı bularak desteklenecek. Kültürü, müziği ve dansıyla kültürümüze, ekonomimize, ticaretimize, hayatımıza her dönem katkılar yapmış Roman kardeşlerimize sağlanacak bu desteğin bir parçası olmak bizim için büyük anlam taşıyor."