Büyükşehir'den İnegöl'e yatırım atağı - Son Dakika

13 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir'den İnegöl'e yatırım atağı

BURSA - Bursa'nın daha yaşanılabilir şehir olması hedefiyle 17 ilçede onlarca projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinin Huzur Mahallesi'nde üst yapı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bursa merkezde alt ve üst yapıdan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda hizmetlerine ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, daha konforlu şehir hedefiyle 17 ilçede faaliyet gösteriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte İnegöl'de yapımı devam eden hizmetleri yerinde inceledi. Parke taşı çalışmalarının yapıldığı Huzur Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Aktaş, proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Huzur Mahallesi yan yolda 500 metre kaplama, Vali Caddesi'nde 400 metre kaplama, Cumhuriyet Caddesi'nde 300 metre kaplama, FSM Caddesi, Papatya Caddesi ve Gül Caddesi'nde de yama çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda 3 bin 600 ton asfalt döküldü, 2 bin 200 ton da PMT kullanıldı. FSM Caddesi'nde kaldırım imalatları ise daha önce tamamlanmıştı. Atatürk Caddesi'nde ise kaldırım ve parke yol çalışmaları devam ediyor. Papatya Caddesi ve Gül Caddesi kaldırım imalatları da planlama kapsamına alındı.

Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 Kasım ayından bu yana İnegöl genelinde 67 kilometre sıcak asfalt, 117 kilometre sathi kaplama, 426 bin ton ocak malzemesi, 78 bin metrekare bordür-tretuar, 31. 6 kilometre oto korkuluk, 1 adet köprü ve 61 bin 500 metrekare de parke temini gerçekleştirdiğini söyledi. Bu yıl içerisinde yapılan çalışmaları da anlatan Başkan Aktaş, "2021 yılı içerisinde 2 kilometre sıcak asfalt, 14, 1 kilometre sathi kaplama, 93 bin ton ocak malzemesi, 23 bin metrekare bordür-tretuar, 3 bin 795 metrekare parke temini yapıldı. Huzur Mahallesi'nde özellikle ana akstaki çalışmaları vatandaşlar istiyordu. Buradaki tretuar-bordür çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yan yol ile alakalı çalışmaları yaptık. Kamulaştırmalar halledildiğinde, hem mobilya alışveriş mekanlarına hem de Huzur Mahallesi'ne giriş çıkışlar daha güzel hale getirilecek" dedi.

Yeni İnegöl'ün, İnegöl'ün yeni hedefi olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Yeni İnegöl'de altyapıyla alakalı çok işimiz var. Büyükşehir ve İnegöl belediyeleri olarak hızlı bir şekilde adımlar atacağız. Altyapı olarak buna hazırız. Çalışmalara destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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