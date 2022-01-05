Üye Girişi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yer altı maden işletmelerine İSG desteği sürüyor - Son Dakika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yer altı maden işletmelerine İSG desteği sürüyor

05.01.2022 10:08
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yer altı maden işletmelerine İSG desteği sürüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yer altı maden işletmelerine İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) desteği kapsamında, faydalanıcı iş yerlerine aralık ayında 1,1 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yer altı maden işletmelerine İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) desteği kapsamında, faydalanıcı iş yerlerine aralık ayında 1,1 milyon lira hibe desteği sağlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında yer altı maden iş yerlerine İSG alanındaki desteğin 2022'de de devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlıkça maden iş yerlerine finansal destek ile iş sağlığı ve güvenliği alanında kapasite geliştirilmesine yönelik teknik rehberlik sağlanıyor. Proje kapsamında yer altı maden işletmelerinin aldıkları iş sağlığı ve güvenliği hizmetine karşılık olarak verilen finansal destek ödemelerinin yedincisi gerçekleşti. Faydalanıcı iş yerlerine geçen yıl aralık ayında 1,1 milyon lira olmak üzere toplam 6,4 milyon lira hibe desteği sağlandı."

Finansal destek ve rehberlik çalışmaları Nisan 2023'e kadar sürecek

Bakanlığın, destekle güvenli çalışma ortamları oluşturulmasının yanında, çalışanların iş yerlerindeki her türlü iyilik hallerinin temin edilebilmesini de hedeflediği vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

"Hibe desteğinin yanı sıra program faydalanıcısı olan 80 yer altı maden işletmesine Bakanlık uzmanlarınca yapılan saha ziyaretlerinin ikincisi aralık ayında başladı. Mevcut durumda 62 yer altı maden iş yerinin saha ziyaretleri tamamlandı. Genel itibariyle şehir merkezlerine uzak, jeolojik ve iklim koşullarının ağır olduğu yer altı maden ocaklarına yapılan bu saha ziyaretlerinde yerinde gözlemler yapılarak sahanın ihtiyaçlarına çözüm üretiliyor. Ocak ayı sonunda tüm faydalanıcıların ikinci saha ziyaretlerinin tamamlanması planlanıyor. Faydalanıcı yer altı maden işletmelerinin temsilcileri ile programın değerlendirildiği ilk toplantı Dünya Madenciler Günü öncesinde gerçekleştirildi. İşletme sahipleri ile karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda maden işverenleri, hibe ödemelerinin özellikle salgın sürecinde işletmelere önemli bir destek sağladığını ifade ettiler. Program kapsamında finansal destek ve rehberlik çalışmaları 2023 yılı Nisan ayına kadar devam edecek."

YORUMLAR
500

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Lirası, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yer altı maden işletmelerine İSG desteği sürüyor - Son Dakika


George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü! George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü!         
11:37
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Zincir marketlere plastik poşetlerin yanında kağıt, bez çanta ve file bulundurma zorunluluğu getirildi Zincir marketlere plastik poşetlerin yanında kağıt, bez çanta ve file bulundurma zorunluluğu getirildi         
11:13
Kazakistan'da hükümeti istifa ettiren protestolar sonrası akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi getirildi Kazakistan'da hükümeti istifa ettiren protestolar sonrası akaryakıt ve gıda fiyatlarına devlet düzenlemesi getirildi         
10:26
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi Herkes söylediğinin gerçek olmasını umuyor! Danimarkalı ünlü bilim insanına göre koronavirüs pandemisi Omicron'la birlikte sona erdi         
15:26
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet sokaklara dökülecekmiş, 15 Temmuz'u görmediniz mi?         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı         
14:37
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32

Son Dakika Haberleri
11:36 George Floyd'un 4 yaşındaki yeğenine kurşun! Floyd, beyaz bir polis tarafından öldürülmüştü!
11:31 Tokyo'da 211 kiloluk orkinos 1.9 milyon liraya satıldı
11:30 Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız
11:21 Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi
11:18 Kaderimin Oyunu'nun Asiye'si korona karantinasının son günlerinde
11:13 Son Dakika! Zincir marketlerde yeni dönem: Kağıt, file veya bez çanta bulundurmak zorunlu hale getirildi
11:12 Murat Yıldırım ile eşi İmane Elbani Dubai'de aşk tazeledi
11:05 Akşener: Milletimizi enflasyona ezdirirken senin de gözlerin ışıldıyor mu Sayın Erdoğan?
11:03 Kızına cinsel istismarda bulunan babaya hapis cezası! İndirim uygulanmadı
10:57 Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'yi kızdıracak paylaşım: Türkiye bu fedakarlığı asla unutmayacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 11:44:52. #1.11#
SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yer altı maden işletmelerine İSG desteği sürüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement