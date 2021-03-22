Son dakika ekonomi: CEBR'den "kısıtlamaların İngiltere'ye maliyeti 251 milyar sterlin" öngörüsü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama tedbirlerinin ülke ekonomisine maliyetinin son bir yılda 251 milyar sterlin olduğu bildirildi.

Merkezi Londra'da bulunan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi'nden (CEBR) yapılan açıklamada, Mart 2020'de başlayan karantina tedbirlerinin bu yılın mart ayına kadar ülke ekonomisine maliyetinin 251 milyar sterlin seviyesinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, yapılan araştırmaya göre, Mart 2020'den bu yana ekonomik aktivitede en büyük kaybın 51,4 milyar sterlin ile başkent Londra'da yaşandığı, bunu 34,7 milyar sterlin ile ülkenin güneydoğu bölgesinin takip ettiği bildirildi.

CEBR Ekonomisti Sam Miley, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketimin düştüğünü, işletmelerin hala kapalı olduğunu belirterek, "Çok sayıda insan işsiz kaldı. Binlerce insanın hayatını kaybetmesinin yanı sıra tüm bu faktörler İngiliz ekonomisi için büyük bir maliyet oluşturdu." ifadelerini kullandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, 15 Mart 2021'de yaptığı açıklamada, İngiliz ekonomisinin bu yılın sonunda salgın öncesi seviyesine yeniden ulaşacağını söylemişti.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak da 3 Mart 2021'deki bütçe değerlendirmesinde, ülkenin 2021'de yüzde 4, 2022'de yüzde 7,3 büyümesinin öngörüldüğünü kaydetmişti.