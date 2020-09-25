Son dakika haber... - Çin'de istihdamın dengelenmesi ve yatırımı teşvik edilmesi yeni kalkınma modeline yardımcı oluyor

- Çin'de istihdamın dengelenmesi ve yatırımı teşvik edilmesi yeni kalkınma modeline yardımcı oluyor

PEKİN - Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu bünyesindeki Makroekonomik Araştırma Akademisi Başkanı Wang Changlin, istihdamı sabitlemek ve yatırımı teşvik etmenin Çin'de yeni bir kalkınma modeli oluşturmaya yardımcı olduğunu ifade etti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu bünyesinde yer alan Makroekonomik Araştırma Akademisi Başkanı Wang Changlin, son zamanlarda istihdam ve yatırım durumundaki değişikliklere yönelik değerlendirmede bulundu. Ulusal ekonomik döngüyü yumuşatmaya ve yeni bir kalkınma modeli oluşturmaya odaklanmanın Çin'deki yüksek kaliteli ekonomik kalkınma için doğal bir gereklilik olduğuna vurgu yapan Wang Changlin, "Şu anda Çin'in kentleşme oranı yüzde 60'ı aşıyor ve hizmet sektörü Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 50'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu nedenle istihdam ve yatırım yapısında değişiklikler oluyor" dedi.

Çin'deki mevcut istihdam durumunun üç yeni özellik sunduğunu belirten Wang, "Birincisi, ülkemizin ekonomik kalkınması yüksek kaliteli kalkınma aşamasına geçerken, ekonomik büyümenin istihdamı hazmetme kapasitesini artırıyor. İkincisi, istihdam endüstrisinin yapısı, imalatta istihdam edilen insan sayısını, yüksek teknoloji endüstrileri ve diğer alanları da etkiliyor. Bu alanlarda artış gözleniyor. Bir diğer dikkat çekici özellik ise yeni iş biçimlerimizin ve esnek istihdamımızın önemli ölçüde artması" şeklinde konuştu.

Mevcut durumda istihdamın yeterliliğinin ve istikrarının sağlanmasının arz ile talep arasında etkili bir döngü oluşturabileceğini dile getiren Wang, istihdamı stabilize ederken yatırımın da yeni kalkınma modelinin yeniden inşasını teşvik etmede rol oynaması gerektiğini belirtti.