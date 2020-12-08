Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde...
08.12.2020 00:58
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde 5,8 oranında büyümesini hedefliyoruz." - ANKARA
fuat oktay, Ekonomi, Son Dakika
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '2021 yılında büyümenin yurt içi ve yurt dışı talep arasında dengeli bir görünüm sergilemesini ve ekonomimizin yüzde... - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika İbo Show'un merakla beklenen yeni bölüm konukları belli oldu Adam kaçırma olayında 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle güvenlik güçlerine hizmet verecek Bakan Soylu'dan ev toplanmalarıyla ilgili vali ve kaymakamlara kesin talimat: Müsaade edilmesin Eski Fenerbahçeli Ortega: Türkiye'de yaşadıklarımdan sonra futbolu bırakmayı düşündüm Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, yeni tedbirlerin sinyalini verdi: Seyahat yasağı ve akşam sokağa çıkma kısıtlaması daha da daraltılabilir 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonucu açıklandı! İlk sıranın sahibi yine değişmedi İzmir depreminde 17 saat sonra enkazdan çıkarılan İnci Okan ilk adımlarını attı