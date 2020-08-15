Son dakika ekonomi: Depremde fabrikası yıkılan iş insanı yeni yatırımıyla ihracatçı oldu - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Depremde fabrikası yıkılan iş insanı yeni yatırımıyla ihracatçı oldu

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan fabrikası "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkılan, ürünleri kullanılamaz hale gelen ve içindeki binlerce kanatlı hayvanı da telef olan iş insanı Ayhan Zeytinoğlu, yeniden yatırımla kurduğu yem üretim...

Son dakika ekonomi: Depremde fabrikası yıkılan iş insanı yeni yatırımıyla ihracatçı oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan fabrikası "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkılan, ürünleri kullanılamaz hale gelen ve içindeki binlerce kanatlı hayvanı da telef olan iş insanı Ayhan Zeytinoğlu, yeniden yatırımla kurduğu yem üretim tesisiyle Avustralya ve Katar'a ihracat gerçekleştiriyor.

Zeytinoğlu'nun başkan vekili olduğu Zeytinoğlu Yem ve Tarım AŞ, Gölcük'te 1980 yılında kurularak 28 bin metrekarelik fabrikada yumurta, yem ve kanatlı hayvan üretimine başladı. 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremde Zeytinoğlu'nun fabrikası yıkıldı, içindeki canlı hayvanları telef oldu, ürünleri ve malzemeleri de kullanılamaz hale geldi.

O dönemde ayakta kalmak için kredi kullanan Zeytinoğlu, depremin ardından yatırım yaparak kurduğu yeni fabrikayla kedi ve köpek maması ile at yemi üretimine başladı. Şimdilerde Avustralya ve Katar'a ihracat yapan Zeytinoğlu'nun fabrikası, eylül ya da ekim ayından sonra da Avrupa ülkelerine at yemi satmayı planlıyor.

"45 saniyede 28 bin metrekarelik fabrikamız yıkıldı"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı da olan iş insanı Ayhan Zeytinoğlu, AA muhabirine, deprem öncesi Türkiye'nin ikinci büyük yumurta üreticisi olduklarını, o gün çiftliklerinde 750 bine yakın canlı hayvanları olduğunu söyledi.

Depremde 45 saniyede 28 bin metrekare fabrika binasının yıkıldığını ifade eden Zeytinoğlu, hayvanların büyük kısmının o anda, kalan kısmının da sonradan telef olduğunu anlattı.

Zeytinoğlu, fabrikalarının ilk darbede yıkılan bir bina olduğunu dile getirerek "İçinde tahıl olduğu için de ciddi bir yük vardı. Fabrikamız 1980'de kuruldu. Bugünkü yapı normlarının gerisinde bir binaydı ve zaten yıkıldı. Yemciliğimiz çok daha eskilere gidiyor ama ruhsatlı fabrikamız 1980'deydi. 19 sene sonra binamızı kaybetmiş olduk. Günde yaklaşık 75 ton yem kendimize üreten bir fabrikaydık. Aynı zamanda depremde evim de yıkıldı, hasarlı olduğu için evden çıktık." diye konuştu.

" Eylül, ekim ayından sonra da Avrupa ülkelerine de at yemini satmaya başlayacağız"

Yeni fabrikayı kurarken bir Avustralyalıyla tanıştığını belirten Zeytinoğlu, Türkiye'de at yeminde açık olduğunu, bu anlamda üretimin faydalı olacağını konuşmaları üzerine bu alanda yatırım yaptıklarını bildirdi.

Zeytinoğlu, bu kadar büyük bir fabrikası yıkılan kişi olarak yeniden yatırımın kolay olmadığını, o dönem Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası'ndan ayakta durmak için ufak krediler kullandığını aktardı. Şu anda dünya standartlarında yem ürettiklerini vurgulayan Zeytinoğlu, şöyle devam etti:

"Kedi, köpek maması ve at yemi üretiyoruz ama esas üretimimiz at yemi. At yeminde ABD'li bir firmayla iş birliği yaptık. Şu anda üretimimizin büyük bir kısmı Avustralya'ya yapılıyor. Geçen hafta Katar'a da ürün gönderdik. Tahmin ediyorum, eylül, ekim ayından sonra da Avrupa ülkeleri başta olmak üzere at yemini satmaya başlayacağız. Bu firmanın ABD, Güney Kore ve Türkiye'de üretimi var. Muhtemelen Güney Kore'nin de coğrafyasını eğer ürünlerimiz başarılı olabilirse zaman içinde üstleniriz diye düşünüyorum, hedefimiz de o zaten. Dünyanın en fazla tahıl üreten ülkelerinden birisi Avustralya. Avustralya Avrupa kıtası kadar at yetiştiriyor. Atı çok fazla kullanan bir ülke. Bizim bu ülkeye at yemi satıyor olmamız, Mercedes muadili bir arabayı Almanya'ya satmamız gibi zor bir şey. Sektör ve ailem adına çok gurur duyduğumuz bir başarıya imza attık. Bunun sonrası dünyaya mal satar hale geleceğiz. Hedefimiz at yemi özelinde dünya markası olmak."

"Şubat ayından bu yana çalışan sayımızı arttırdık"

Zeytinoğlu, şu anda ana hedeflerinin Avustralya olduğunu ancak Körfez ülkelerinde de çok sayıda at bulunduğuna dikkati çekti. Bu nedenle yakın coğrafyanın da cazip olduğunu anlatan Zeytinoğlu, İran'dan da talep olduğunu ancak ambargo nedeniyle çekinceleri bulunduğunu söyledi.

Zeytinoğlu, Körfez ülkeleri ve Avrupa'ya da ürünü satmayı hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Fabrikamızın tonaj kapasitesi, 3 ton/saat. Satışa bağlı olarak imkanlarımızı kullanacağız. Şubat ayından bu yana çalışan sayılarımızı da arttırdık. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandık. İşçi çıkarmadık. Bu arada yatırım da yapıyoruz. Kedi ve köpek mamasında da birtakım hamlelerimiz olacak. Böylece o bölümde de kapasitemiz artacak."

Ayhan Zeytinoğlu, Gölcük, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:07

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Depremde fabrikası yıkılan iş insanı yeni yatırımıyla ihracatçı oldu - Son Dakika Ekonomi
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