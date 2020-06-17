Son dakika ekonomi: Dolar 6.83 lira, euro 7.71 lira, sterlir 8.59 lirada - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Dolar 6.83 lira, euro 7.71 lira, sterlir 8.59 lirada

Son dakika ekonomi haberi: ABD'de perakende satışların Mayıs'ta beklentilerin oldukça üzerinde yükselmesinin ardından güçlenen dolar, yeni güne 6.85 liraya yakın başladı.

Son dakika ekonomi: Dolar 6.83 lira, euro 7.71 lira, sterlir 8.59 lirada, System.String[]

ABD'de perakende satışların Mayıs'ta beklentilerin oldukça üzerinde yükselmesinin ardından güçlenen dolar, yeni güne 6.85 liraya yakın başladı.

Küresel piyasalardaki yükseliş dalgasına katılan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Pazartesi günü 110 bin 706 puan ile 111 bin 875 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 1.26 artışla 110 bin 939 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.45, BIST Mali Endeks yüzde 1.47, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.11 artıdaydı.

Gedik Yatırım'ın, "BIST 100 Endeksi'nin güne yataya yakın hafif satıcılı başlamasını bekliyoruz" başlıklı günlük piyasa bülteninde şöyle denildi:

"Küreseldeki olumlu havayla yükselişe geçen BIST 100 Endeksi gün içinde son zirvesinin bulunduğu 111,050 seviyesini geçerek 111,875 seviyesini görse de burada tutunamadı ve kapanış 110,940 seviyesinden gerçekleşti.

"Günün son bölümünde gelen satışlar kısa vade için negatif bir görünüm oluşturursa da 109,400 ve 108,250 gibi iki güçlü destek üzerindeki seyir devam ettiği sürece geri çekilmelere temkinli yaklaşmak gerekiyor.

"Yukarı yönlü hareketlerde 111.050 üzeri kapanışlar ve gün içi işlemlerde dünkü zirve olan 111,875 üzerindeki işlemler teknik görünüm açısından pozitif olacaktır.

"Bu seviyeler üzerinde kalındığı sürece 113 binli rakamların görülme ihtimali canlı kalmaya devam edecektir."

Morgan Stanley ekonomistlerine göre, Covid-19 salgınında ikinci bir dalganın politika yapıcıların böyle bir durum ile nasıl başa çakıcaklarını ögrenmiş olmaları nedeniyle daha yönetilebilir olacak.

Buna göre, ekonomi yeniden açıldığında yeni vaka sayılarında artış olabileceği biliniyordu ve bu nedenle salgında ikinci dalganın küresel ekonomide bir çift dibe yol açması beklenmiyor.

Ekonomistler, Güney Kore, Tayvan ve Hong Kong gibi Asya ekonomilerinin Nisan ayından bu yana Covid-19 önlemlerini gevşettiklerine ve vaka sayılarında büyük artış olmadığına dikkat çekiyorlar, gelişmelerin göreceli olarak yönetilebilir olmaya devam ettiğine de vurguladı.

Hazine, 6 ay vadeli kuponsuz bononun ve 3 yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin yeniden ihracı öncesinde tamamı piyasadan 3 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 482/494 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.28 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.8328 lira ve en yüksek 6.8578 lirayı gördükten sonra, 6.83 – 6.84 lira aralığında,

euro en düşük 7.6908 lira ve en yüksek 7.7290 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.5746 lira ve en yüksek 8.6244 lirayı gördükten sonra 8.59 – 8.60 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1253 - 1.1279 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1276 düzeyindeydi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Pazartesi günü ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yaptığı sunumda, Fed'in mevcut sıfıra yakın faiz oranlarını, "ekonomi rayına oturana ve enflasyon hedefleri tutturulana kadar" sürdürüleceğini söyledi.

ABD ekonomisinin yavaş toparlanacağı ve Çin'de yeni Covid-19 vakaları görülmesi üzerine sert gerileyen dünya borsalarının yönü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şirket tahvil alımlarına başlayacağını açıklaması ve Pekin'deki yeni Covid-19 vakalarının hızlıca kontrol altına alındığını gösteren verilerle yukarıya döndü.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) beklendiği gibi politika faizini yüzde -0.1'de sabit tutmasının ardından Asya-Pasifik hesse senedi borsalarında endeksler yükseldi. Birçok Avrupa borsasında da açılış öncesi işlemlerde endeksler yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamasından da destek alan vadeli piyasalarda hisseler yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 09:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Dolar 6.83 lira, euro 7.71 lira, sterlir 8.59 lirada - Son Dakika Ekonomi

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