Son dakika ekonomi: Dolar 6.97 lira, euro 8.21 lira, sterlin 9.12 lirada

Dolar üzerindeki baskı, ABD Merkez Bankası ( Fed ) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), faizleri "yüzde 0.00-0.25"te sabit tutup, para politikasında değişiklik yapılmamasını kararlaştırmasının ardından devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:16

Kaynak: DHA

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