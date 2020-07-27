Son dakika ekonomi: Eğitim kurumlarına "hijyen ve enfeksiyon önleme" standardı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Eğitim kurumlarına "hijyen ve enfeksiyon önleme" standardı

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'ndaki tedbirleri uygulayarak denetimlerden geçenlere "Okulum Temiz Belgesi" verileceğini belirterek "Belge sayesinde çocuklarımız, hijyen şartları en...

Son dakika ekonomi: Eğitim kurumlarına

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'ndaki tedbirleri uygulayarak denetimlerden geçenlere "Okulum Temiz Belgesi" verileceğini belirterek "Belge sayesinde çocuklarımız, hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış, salgına karşı tedbirlerini almış güvenli ortamlarda eğitim-öğretim hayatına devam edebilecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji ile Milli Eğitim Bakanlıkları arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması konusunda iş birliği protokolünün imza töreni, Bakan Varank ve Bakan Ziya Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Varank, burada yaptığı konuşmasına, Mersin'de intikal esnasında şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifalar dileyerek başladı.

Atılacak imzanın, söz konusu bakanlıklar arasında bir iş birliği protokolü olmanın ötesinde, çok daha derin bir anlam ve etki alanına sahip olduğunu belirten Varank, yakın zamanda çocukların yeniden okullarına döneceğine işaret etti.

Varank, "Son 4 ay, onlar açısından da oldukça zorlu ve alışılmadık bir dönemdi. Okullarını, arkadaşlarını ve öğretmenlerini ne kadar özlediklerini biliyoruz. Protokolle, okullarımızdaki yüz yüze eğitimi, en güvenli ve sağlıklı koşullarda gerçekleştirmek adına önemli bir işe imza atıyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir testten geçtiğinin altını çizen Varank, hükümetçe uyguladıkları politikalar sayesinde başarılı bir sınav verildiğini dile getirdi.

Varank, sağlık yönetimi ve ekonomik sürdürülebilirlik alanında atılan adımların müspet sonuçlarının görüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Bundan sonraki dönemde, yine aynı irade ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bakanlık olarak pandemi sürecinde, KOSGEB, TÜBİTAK ve bölgesel kalkınma politikaları, aşı-ilaç ve test kiti geliştirme çalışmaları, yoğun bakım solunum cihazlarının üretilmesi, teknopark ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışma gibi pek çok hususta etkin çözümler geliştirmeye odaklandık."

745 firma belge aldı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) kanalıyla reel sektöre doğrudan dokunan yenilikçi işlere imza attıklarını vurgulayan Varank, piyasa dinamizmini canlı tutacak ihtiyaçları tespit ettiklerini ve hızlıca çözüm önerileri geliştirdiklerini söyledi.

Varank, TSE ile sanayi kuruluşları için "COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu"nu hazırladıklarını daha sonra da kılavuza yeni alanlar ekleyip, turizm sektörünü de içerecek şekilde hizmet sektörünü bu çalışmalara dahil ettiklerini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Önerdiğimiz tedbirleri uygulayan firmalara, 'Kovid-19 Güvenli Üretim, Güvenli Hizmet ve Güvenli Turizm Kalite Belgeleri' vermeye başladık. Şimdiye kadar bu alanda 745 firmamız belgelerini teslim aldı. Firmalarımızın artan bu farkındalığı, sahada da karşılık buluyor. İş yerinde oluşan güven ortamının yanında, ürün ve hizmetlerin sağlıklı koşullarda üretilmesi tüketici güvenini de perçinliyor."

Eğitim kurumlarına standart

Varank, attıkları adımların sadece reel sektörle sınırlı kalmadığına işaret ederek hazirandan bu yana Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, çocukların okula güvenli dönüşü için çalıştıklarını vurguladı.

TSE'nin saha tecrübesini, Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerilerini, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarını UNESCO ve OECD tarafından yayımlanan kriterlerle buluşturduklarını ifade eden Varank, "Eğitim Kurumları için Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırladık. Kılavuz Kovid-19'a karşı alınması gereken tedbirlerle sınırlı değil. Geniş bir bakış açısına sahibiz. Okullarımızda salgınlarla mücadele için hijyen ve sanitasyon koşullarını geliştirip, uygulamaları yakından takip etmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, ülke çapında tutarlı ve esnek bir yaklaşım geliştirmeye çalıştıklarının altını çizerek eğitim kurumlarının çalışan sayısı, yapısı ve faaliyetleri gibi değişiklik gösteren uygulamalarını da kapsam altına aldıklarını bildirdi.

Okullarda daha etkin bir hijyen yönetimiyle çocukların, personel ve ailelerin hastalık yükünün azalacağını dile getiren Varank, "Sağlıklı ortamdaki sağlıklı çocuklar, daha etkili bir eğitim öğretim ortamına kavuşacak ve okulda hijyen kurallarını öğrenen çocuklarımız yaşamları boyunca daha bilinçli olacak." dedi.

Varank, okullardaki idarecilerin bu kılavuzu dikkatlice okumaları gerektiğini belirterek anlaşılmayan kısımlar için başvuru gelmesi halinde 1-2 günlük eğitimler de verebileceklerine değindi.

Okulların kılavuzdaki tedbirleri uygulamalarını beklediklerine işaret eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uygulamaların bir eylem planına yansıtılması gerekli. Eylem planında, dezenfektanların nerede bulunacağı, okula girişte hangi kontrollerin yapılacağı, sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, şüpheli bir durumla karşılaşıldığında uygun alanın belirlenerek ilgili kişilerini izole edilmesi gibi bilgilerin tespit edilmesi gerekiyor.

Çocuklarımızı okula taşıyan servisler de dahil olmak üzere derslikler, oyun alanları, laboratuvarlar, öğretmen odaları ve yemekhaneler gibi tüm bölümlerde hijyenik koşulların sağlanıp planlı olarak sürdürülmesi gerekiyor. Ayrıca her okulumuzun kendi risk analizlerini de yapmasını bekliyoruz. Uygulama aşamasına geçen okullar, öz değerlendirmelerini tamamladıktan sonra başvuruda bulunabilecek."

"Okulum Temiz Belgesi"

Varank, devlet okullarının Milli Eğitim Bakanlığına, özel okulların ise TSE'ye başvuracağını belirterek "Başvuru sonrasında uzman ekipler bu okulları yerinde denetleyip kontrol ve belgelendirmesini yapacak. Okulun büyüklüğüne göre denetimler, azami 2 günde tamamlanacak. Denetimden başarıyla geçen okullar da aynı hafta içinde 'Okulum Temiz Belgesi'ni alabilecek. Belge sayesinde çocuklarımız, hijyen şartları en üst seviyeye taşınmış, salgına karşı tedbirlerini almış güvenli ortamlarda eğitim-öğretim hayatına devam edebilecek." diye konuştu.

Velilerin, çocuklarını gönül rahatlığı içinde okullarına gönderebileceklerinin altını çizen Varank, çocukların salgının yayılmasında risk unsuru olarak gündeme gelmeyeceğini ifade etti.

"Diğer ülkelere örnek olmak istiyoruz"

Varank, Birleşmiş Milletlere göre, yetersiz temizlik yüzünden her yıl dünyada 1,5 milyon çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Bu sayı, her 20 saniyede 1 ve her gün 4 bin 100 engellenebilir ölüm anlamına geliyor. Oluşturduğumuz bu kılavuzla, diğer ülkelere de örnek olup uluslararası alanda takip edilmek istiyoruz. Yetersiz temizlik yüzünden, dünyada da çocuk ölümleri yaşanmasın istiyoruz."

Bakan Varank, eğitim kurumlarına yönelik kılavuzun hazırlanmasında emeği geçenlere ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından, her iki bakan iş birliği protokolünü imzaladı.

Mustafa Varank, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 01:19

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Eğitim kurumlarına 'hijyen ve enfeksiyon önleme' standardı - Son Dakika Ekonomi
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