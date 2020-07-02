Son dakika ekonomi: Emlakçılara 'Web-Tapu'yu anlattılar - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Emlakçılara 'Web-Tapu'yu anlattılar

Son dakika ekonomi haberine göre Trabzon'da İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası ile Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Web-Tapu' konulu panelde Web-Tapu ile ilgili emlakçı esnafına bilgi verildi.

Trabzon'da İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası ile Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Web-Tapu' konulu panelde Web-Tapu ile ilgili emlakçı esnafına bilgi verildi.

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Panele İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, Tapu Kadastro Bölge Müdürü İrfan Hacımemişoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Limandal, Trabzon Tapu Müdürü Süleyman Güven, Akçaabat Tapu Müdürü Ali Sait Sarıçiçek, Yomra Tapu Müdürü Orhan Köroğlu ile emlakçılar katıldı.

Gayrimenkul Danışmanlarının ve Gayrimenkul sahiplerinin Web-Tapu'yu nasıl kullanacağı hakkında bilgilendirme yapılırken, vatandaşların ve personelin sağlığının korunabilmesi amacıyla 18 Mart'tan itibaren, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine başvuruların Web-Tapu sistemi üzerinden yapıldığı, yabancı uyruklular dahil olmak üzere randevu taleplerinin ise Alo-181 çağrı merkezi aracılığıyla yapılabildiği bilgisi paylaşıldı.

Toplantıda, müdürlüklere randevusuz ve Web-Tapu üzerinden yapılmayan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekilirken, Web-Tapu üzerinden alınan başvurularda vatandaşların ve emlakçıların sadece imza aşamasında tapu müdürlüklerine gideceği belirtildi.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, panelde yaptığı konuşmada "Türkiye genelindeki meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı düşünerek Bakanlıkta uzun süredir yapmış olduğumuz görüşmelerden vermiş olduğumuz mücadeleden ve Bakanlığın biz emlak sektörünüde Web-Tapu sistemine katmalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün atmış olduğu bu adımla tapu müdürlüklerinde yoğunluktan dolayı yaklaşık 20 güne verilen randevuların önüne geçildiği belirtildi. - TRABZON

Emlakçılar Odası, Trabzon, Taflan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Emlakçılara 'Web-Tapu'yu anlattılar - Son Dakika Ekonomi

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