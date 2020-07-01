Son dakika ekonomi: En büyük 100'den 61'i düştü - Son Dakika

Son dakika ekonomi: En büyük 100'den 61'i düştü

Son dakika habere göre Covid-19 pandmesinin ardından genel yükselişin etkin olduğu kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 61'i geriledi.

Covid-19 pandmesinin ardından genel yükselişin etkin olduğu kripto para piyasalarında son 24 saatte en büyük 100 birimin 61'i geriledi. Bu gerileme dalgası ilk 10 birimden sekizini etkiledi.

Bu gelişmelere karşın, son bir haftada 10 bin doların üzerinden sert düşen Bitcoin 9,100 doların üzerinde tutunuyor.

Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili 5 kişi daha gözaltına alındı
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 6.0 düşüşle 165 milyar 362 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 133 milyar 139 milyon dolar olarak hesaplandı.

Toplam 5,677 kripto para biriminin işlem gördüğü 22,710 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 55.12 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacmi de 260 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (Sıra numaraları, birimlerin

sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.21,

2. Ethereum yüzde 0.61,

3.Tether yüzde 0.32,

4.XRP yüzde 0.75,

5.Bitcoin Cash yüzde 0.16

6.Bitcoin SV yüzde 0.50,

8.Binance Coin yüzde 0.30

9.Crypto.com Coin yüzde 1.33 düşerken,

7.Litecoin yüzde 0.44,

10.EOS yüzde 0.02 yükseldi,

Analistlere göre geçen hafta başında 8,900 dolara kadar düşsen Bitcoin, toparlanma belirtisi göstererek 9,200 dolara kadar yükseldi.

Bazı yatırımcılar ve analistler, Bitcoin'in borsa ile olan ilişkisinin, bir değer deposu veya dijital altın olduğu kullanım senaryosunu bozabileceğine dikkat çekiyor.

Finansal riskten korunma fonu yöneticisi ve Blockware çözümlerinin CEO'su Matt D'Souza, kısa bir süre önce bunu bir Twitter mesajında şöyle açıkladı:

"Btcoin hakkında büyüleyici olan, ortaya çıkan çoklu kısa vadeli korelasyonlardır. Altın, dolar/yuan ve en sonunda da ABD hisse senetleri ile güçlü ve kısa vadeli korelasyonlara tanık olduk. Bu durum, Bitcoin'e sahip olan piyasa katılımcılarının genişlediğine işaret ediyor."


Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 08:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: En büyük 100'den 61'i düştü - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:16 Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:16 "Köpekten emir aldım" diyerek bakkalı öldüren zanlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi 09:16 Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Binlerce yıldır gizemleri çözülemiyor! Uzun kulakları ve kolsuz gövdeleri ile görenleri korkutuyor
14:37
Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu
14:32
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
14:31
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
14:16
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 15:46:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: En büyük 100'den 61'i düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]