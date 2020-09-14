Son dakika ekonomi: En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 1,37 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 1,35 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,030553 -1,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,160484 -1,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089232 -1,35 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,112335 -1,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,098355 -0,59 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018006 -0,56 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043370 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,026801 -0,38 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,015331 -0,29 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048786 -0,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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