BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,116269
|0,96
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,056378
|0,89
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,061385
|0,88
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,075488
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,118806
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010554
|0,90
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019963
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010676
|0,56
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023970
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010707
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,054857
|1,25
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034952
|0,92
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059750
|0,91
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029755
|0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032078
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,089212
|1,12
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,021919
|0,74
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,085076
|0,73
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,024869
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,155966
|0,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033345
|0,82
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048908
|0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069618
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021086
|0,42
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016017
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053848
|0,76
|VEM Altın Katılım EYF
|0,055933
|0,76
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,053427
|0,76
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,053463
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,055617
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033910
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030602
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077810
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076709
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,076727
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi