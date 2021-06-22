BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,116269 0,96 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,056378 0,89 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,061385 0,88 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,075488 0,88 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,118806 0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010554 0,90 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019963 0,83 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010676 0,56 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023970 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010707 0,36 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,054857 1,25 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034952 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059750 0,91 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029755 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,032078 0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,089212 1,12 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021919 0,74 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,085076 0,73 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,024869 0,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,155966 0,58 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033345 0,82 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048908 0,55 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069618 0,52 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021086 0,42 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016017 0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053848 0,76 VEM Altın Katılım EYF 0,055933 0,76 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053427 0,76 ZEM Altın Katılım EYF 0,053463 0,75 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,055617 0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033910 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030602 0,05 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,077810 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076709 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,076727 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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