Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,55 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,36 ile "Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,13 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,009161
|2,55
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,970801
|1,36
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,560328
|1,13
|Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,066202
|0,80
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,042482
|0,78
|Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,195727
|0,77
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|723,716383
|0,74
|Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)
|0,021655
|0,72
|Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu
|1,174936
|0,70
|Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,084949
|0,64
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
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