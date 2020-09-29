Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 10,88 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 5,13 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 4,98 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,037605 10,88 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,107364 5,13 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,783646 4,98 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,076151 4,52 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,047207 4,45 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 90,452381 4,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,505512 4,33 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,095483 4,32 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 122,906269 4,32 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,104278 4,23 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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