Son dakika ekonomi: En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,62 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 2,26 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,09 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009554 3,62 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048905 2,26 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,930677 2,09 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023998 2,08 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,037758 1,83 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,110681 1,81 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,100041 1,68 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,055099 1,68 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,080114 1,62 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,108232 1,56 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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