Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

31.12.2020 15:05
Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu2,9328250,73
Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu8,0725930,09
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,1453320,08
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5959790,08
Actus Portföy Borç. Araç. Fonu1,6953640,05
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu2,2229580,51
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,3053940,15
TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,6126030,11
Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu1,7920060,09
Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu2,3778810,05
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF15,2417212,81
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0555422,72
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1097302,67
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF20,6027352,01
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF18,2305351,75
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,3822482,66
Ata Portföy Bir. Değ. Fon10,1211650,92
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,0652940,89
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,4138550,83
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon1,1063460,74
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,9598311,86
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5365981,21
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,3522840,81
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,0917030,67
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,2757710,32
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF40,6020160,76
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF44,5582970,66
QNB Finans Portföy Altın BYF39,5033110,30
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,0484250,05
Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0234110,05
Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu1,1839040,05
Deniz Port. Para Piyasası Fonu1,0510340,05
Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu71,9408090,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Spor Federasyonu, Yatırım, Banka, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi


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