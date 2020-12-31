Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Azimut PYŞ Bir. Borç. Araç. Fonu 2,932825 0,73 Yapı Kredi Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 8,072593 0,09 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,145332 0,08 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,595979 0,08 Actus Portföy Borç. Araç. Fonu 1,695364 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,222958 0,51 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,305394 0,15 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,612603 0,11 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,792006 0,09 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,377881 0,05 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 15,241721 2,81 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055542 2,72 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109730 2,67 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,602735 2,01 Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,230535 1,75 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,382248 2,66 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 10,121165 0,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,065294 0,89 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,413855 0,83 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,106346 0,74 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,959831 1,86 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,536598 1,21 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,352284 0,81 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,091703 0,67 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,275771 0,32 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 40,602016 0,76 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 44,558297 0,66 QNB Finans Portföy Altın BYF 39,503311 0,30 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,048425 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,023411 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,183904 0,05 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 1,051034 0,05 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 71,940809 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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