Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,028433 0,17 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,467001 0,16 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,223376 0,07 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026672 0,06 Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,824159 0,06 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 2,461008 0,72 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013567 0,68 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,087096 0,52 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,026873 0,42 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 2,495878 0,37 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 2,259495 2,74 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 2,148613 2,00 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 3,241656 1,53 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063135 1,52 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,154292 1,50 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,420582 2,18 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 0,975204 1,23 Tacirler Portföy Değ. Fon 5,146748 0,96 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,580985 0,91 HSBC Portföy Değ. Fon 150,945162 0,88 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,526532 1,79 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,936095 1,34 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,928251 1,24 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,203219 1,12 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,211559 0,77 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Ak Portföy Altın Fonu 0,092634 0,11 TEB Portföy Altın Fonu 0,097764 0,10 Deniz Port. Altın Fonu 0,050301 0,10 Garanti Portföy Altın Fonu 0,114766 0,10 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,039743 0,10 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,921551 0,05 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,083347 0,05 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 10,100406 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,024128 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,063681 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti

Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti

AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor

Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü

Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar

Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı

Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi