Son dakika ekonomi: EPDK kararları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) 2020 yılı sistem kullanım ve işletim gelir tavanları revize edildi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TEİAŞ'ın 2020 yılına ilişkin sistem kullanım gelir tavanı 13 milyar 145 milyon 933 bin 259 lira, sistem işletim gelir tavanı ise 963 milyon 939 bin 153 lira olarak belirlendi.

Kurul tarafından Aralık 2019'da alınan kararla TEİAŞ'ın 2020 yılı gelir tavanı sistem kullanımı için 13 milyar 445 milyon 933 bin 259 lira, sistem işletimi için 1 milyar 563 milyon 939 bin 153 lira olarak onaylanmıştı.

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir kurul kararıyla da 14 tarife bölgesi için TEİAŞ tarafından 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifeleri de revize edildi.