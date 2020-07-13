Son dakika ekonomi: Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile girmeyi başardı - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile girmeyi başardı

Son dakika haberi... Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan Sasa Polyester, Merinos Halı, Dinarsu ve Özerdem firmaları İstanbul Sanayi Odasının her yıl açıkladığı ilk 500 firma arasında ön sıralarda yer aldı.

Erdemoğlu Holding bünyesinde yer alan Sasa Polyester, Merinos Halı, Dinarsu ve Özerdem firmaları İstanbul Sanayi Odasının her yıl açıkladığı ilk 500 firma arasında ön sıralarda yer aldı.

"Metro hatlarındaki kesinti" iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi


Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu başarının arkasında yatan gerçeğin 2019 yılı performansının 2018 yılına göre daha fazla olduğunu ifade etti.


İstanbul Sanayi Odasının 2019 verilerine göre yayınladığı listede Adana'da kurulu Sasa Polyester 68. sırada, Gaziantep'te kurulu Merinos Halı 120. sırada, Çerkezköy'de kurulu Dinarsu 281. sırada ve Uşak'ta kurulu Özerdem 438. Sırada yer aldı.


Erdemoğlu Holding grup şirketlerinin 2019 yılı performanslarının 2018 yılına göre daha başarılı ve parlak geçtiğini, 2019 yılında tüm şirketlerde toplamda 1 milyar 100 milyon ciro gerçekleştirerek yaklaşık 2018'e göre yüzde 32'lik bir büyüme kaydettiğini ifade eden İbrahim Erdemoğlu, 2019 yılı toplam çalışan sayısının 10 bin 065 kişiye çıktığını ve bir önceki yıla göre yüzde 26 bir istihdam artışı sağlandığını söyledi.


İbrahim Erdemoğlu, "2020 yılı vizyonuna yine büyümeyi ve yeni yatırımları koyarak planlama yaptık. 2020 yılında büyüme hedefimiz yüzde 20 ile yüzde 30 arasındadır, istihdamda da yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme hedefliyoruz. Yeni dönemde özellikle POY ve Tekstüre olmak üzere duvardan duvara halı, parça halı ve geri dönüşüm tesisleri kurmak için ve mevcut tesislerimizi daha modern hale getirebilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu arada bin ton/günlük POY tesisimizde devreye girmiş bulunuyor. Asıl planımız olan polyesterin hammaddesi PTA yatırımımız için de düğmeye basmış bulunuyoruz. Dünyaca ünlü pek çok şirketle bu konuda görüşmelerimiz devam ederken, kullanacağımız teknolojiye de karar vermiş bulunuyoruz. 2020 son çeyreğin ciddi bir toparlanma süreci olacağını, virüsün dünya üzerindeki etkisinin önümüzdeki üç beş ay içerisinde azalmasını bekliyoruz. Yeni tedavi ve aşı bulunması halinde dünyanın ekonomik anlamda çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini düşünüyoruz. Ülkemizin de bu süreçten daha başarılı çıkacağını, gelişmekte olan ülkeler içerisinde pozitif ayrışacağını tahmin ediyoruz. Erdemoğlu Holding olarak bu büyümeye bizim de hem cirosal anlamda hem de istihdam anlamında ciddi katkıda bulunacağımıza inanıyoruz" dedi.


Pandemi sürecinde hijyen grubuna çalışan tesislerimizi öncelikle yurtiçi ihtiyaçları karşılamak için kapasite arttırarak üretime devam ettiklerini ifade eden Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, " Yurt içindeki hiçbir müşterimizi mağdur etmedik. Üretimimizin geri kalan kısmında da yurtdışındaki müşterilerimizin istedikleri sağlıklı ve kaliteli malları üreterek ihracat yaptık. Bu süreçte hem ihracatımızda hem de yurtiçi satışlarımız da artışlar yaşadık. Burada bizim için önemli olan ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu zor süreçte üretimimizi insan sağlığını öne alacak şekilde belirledik. Hijyen grubuna ağırlık verdik. Islak mendil, çocuk bezi, tek kullanımlık malzemeler, ambalaj sanayi ve tarım sektöründeki firmalara hammadde üretimini arttırdık. Bu vesileyle hem ülkemizdeki hem de dünyadaki üretime katkıda bulunduk. Özellikle şirketimizin sağlık konusunda ürettiği mamuller ilaç sanayi, hijyen ve sağlık grubu ürünleri olduğu için bu konuda taviz vermeden ve her müşterimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde bir çalışma programı yaptık. 2020 yılı dünya ve ülkemiz için gerçekten zor bir yıl olacak. Üretimler kısıldı, fabrikalar kapatıldı, işsizlik arttı. Dünya genelinde gelecekle ilgili bir belirsizlik oluştu. Fakat bu durumun 2020 yılı sonunda ortadan kalkacağını ve 2021 yılının dünya için yeni bir başlangıç yılı olacağını düşünüyoruz. Daha çevreci daha insani ve insan sağlığını öne alan yatırımların önünün açılacağına, 2021 yılında ülkemizin yüzde 5 civarında bir büyümeye imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Erdemoğlu Holding, Sasa Polyester, Merinos Halı, Dinarsu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:22 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile girmeyi başardı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

20:41 Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı 20:30 Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi 20:09 Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 20:00 Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi 19:21 David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında karar çıktı
20:41
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
20:30
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
20:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 13 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1008 yeni vaka tespit edildi
20:00
David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami, Galatasaraylı Falcao'yu istiyor
19:21
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 21:19:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika ekonomi: Erdemoğlu Holding İSO 500 sıralamasına 4 firma ile girmeyi başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]