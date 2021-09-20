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Son dakika ekonomi: Filpa, İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak yükseldi - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Filpa, İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak yükseldi

20.09.2021 08:42
Son dakika ekonomi: Filpa, İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak yükseldi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı" listesinde, Abdioğulları A.Ş.'nin kardeş kuruluşu Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş., İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı" listesinde, Abdioğulları A.Ş.'nin kardeş kuruluşu Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret A.Ş., İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak yükseldi.

TİM tarafından açıklanan "Türkiye'nin En Başarılı İlk 1000 İhracatçısı" listesine göre, 2020 yılı ihracatında bir önceki yıla oranla yüzde 11'lik satış artışı gerçekleştiren Filpa, 307'nci sıradan 290'ncı sıraya çıktı.

Abdioğulları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Filpa Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sütcü, günümüzde 4 kardeş tarafından yönetilen Abdioğulları olarak başarılarının temelinde çok çalışmanın, uluslararası standartlardaki kalite ile üretim yapmanın ve çevreci üretim modellerine odaklanmanın bulunduğunu söyledi.

Aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, ülke ekonomisi açısından ihracatın önemine dikkati çekerek, bu önemin bilincinden hareketle küresel pazarda daha fazla güç sahibi olmak ve ihracatı artırmak için çabalarının sürdüğünü bildirdi.

Ar-Ge odaklı yeni kapasite artışları ile Abdioğulları'nın bugün İSO'nun 2020 yılında şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde Türkiye' nin 297'nci büyük firması konumuna gelmesinden Abdioğulları ailesi olarak duyduğu memnuniyeti dile getiren Salih Sütcü, gündemlerindeki en önemli konunun ihracat odaklı ve çevreci ürünlerle planlı büyümenin yer aldığını söyledi.

Üretimden yatırıma

Üretimden kazandıklarını yatırıma dönüştürmeye devam edeceklerini belirten ve bu doğrultuda Abdioğulları Polietilen hammaddesinden üretilen sera film/örtüsü ürününü üretmek için 2020 yılında ilk adımlarını attıklarını belirten Salih Sütcü, şunları kaydetti:

"Avrupa menşei makine ve teçhizatlarda üretilen sera film ürünü uygun üretim reçeteleri ile müşteri taleplerine bağlı olarak güneşe karşı dayanıklılık, ışık/sıcaklık kontrolü, rutubet tutmama, sislenme, kükürt ve klor kimyasallarına karşı direnç gibi özellikler sağlamaktadır. Sera filmi 80-200 mikron kalınlığında olabilmekte ve 60 aya kadar garantili olarak 5 katlı co-extrüzyon teknolojisi ile üretilmektedir. Sera filmi üretim teknolojisi ile hammadde ve katkı maddelerine ait reçete eksiksiz ve hatasız şekilde otomatik olarak hazırlanmaktadır. Üretilecek ürüne ait en, boy, kalınlık gibi değerler makineye otomatik yüklenebilmekte ve değer kontrolü makinede otomatik olarak yapılabilmektedir."

Çevreye duyarlılık

Abdioğulları için çevrenin korunmasının olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirten Salih Sütcü, "Çevreye duyarlılığa önem vererek, geri dönüşüm bilincinin artırılması hedefiyle üretim felsefesini ilke edindik" dedi.

Toplamda 400.000 m2 alan üzerine kurulu 8 tam entegre tesisinde 1800 kişiye istihdam sağladıklarını, Avrupa başta olmak üzere 4 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Salih Sütcü, şöyle devam etti:

"Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma gereksinimi, emisyon değerlerinin azaltılması ve karbon ayak izlerinin küçültülmesi konularında gösterdiğimiz hassasiyet ile kaynakların etkin kullanımı temiz bir dünya için büyük önem arz ediyor. Bu da Güneş Enerji Santrallerini vazgeçilmez bir unsur olarak ön plana çıkarıyor. Bu kapsamda yenilenebilir kaynaklar için çalışma yapan Abdioğulları global pazarlarda rekabet eden bir firma olarak son 5 yılda ulaştığı 16,5 MW üzeri enerji gücü ile kendi Güneş Enerji Santrallerini kurmuş olup enerjiyi verimli kullanarak doğal çevrenin korunmasına yönelik olarak her geçen yılda GES gücünü arttırmaktadır."

Yeşil üretim hedefi

Etkin kaynak kullanımının hedefinde, yeşil enerji kavramına dikkat çeken Salih Sütcü, GES projeleri sayesinde doğal kaynaklardan elde ettikleri enerji ile çevrecilik bilinci kapsamında hareket etmeyi, doğanın kirletilmesine engel olmayı, kaynak ihtiyaçlarına çözüm getirmiş olmayı kendilerine görev saydıklarını ifade etti. Sütcü, bu kapsamdaki çalışmalarını artırıp dünya çapında rekabetçi olmayı hedeflediklerini belirtti.

Salih Sütcü, ihracatta yönlerini Avrupa Yeşil Mutabakat ile Avrupa'ya daha çok çevirmek istediklerini belirterek, üretimde kaynak kullanımını azaltacak enerji tasarrufu ile çevre kirliliğinin önlenmesine, temiz bir ekosistem sağlanmasına katkıda bulunmayı vizyon edindiklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Son dakika ekonomi: Filpa, İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Türkiye, İhracat, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Filpa, İhracatın Devler Ligi'nde 17 basamak yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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