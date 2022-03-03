Fırtına balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika
Üye Girişi

Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

03.03.2022 14:25
Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Sert hava koşulları, balık tezgahlarında etkisi gösterdi.

Sert hava koşulları, balık tezgahlarında etkisi gösterdi. Fırtınanın olumsuz etkisi bir haftada tezgaha 10 lira olarak yansıdı.

İstanbul'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti. Fırtınadan kaynaklı avlanan balık miktarının geçen haftaya göre azalması tezgahlarda etiketleri yukarı yönlü etkiledi. Fiyatlar geçtiğimiz haftaya göre 10 TL arttı.

"Fırtına biterse fiyatlar düşer"

Yenikapı balıkçılar çarşısı esnafları havaların ısınmasıyla fiyatların gerileyeceğini söyledi. Balıkçı Şafak Gün, "Şu anda artık balık denizde azaldı. Buna ek olarak da fırtınanın gelmesi ondan dolayı fiyatlar yükseldi. Tabi fırtına biterse balık fiyatları tekrar düşer. Buradan vatandaşlara söylemek istiyorum yasağın gelmesine son 1 ay kaldı. Bu son 1 ayı balık yiyerek değerlendirmek lazım. Fiyatlara baktığımız zaman geçtiğimiz haftaya göre etiketlerde 10 TL artış oldu. Kilo olarak söyleyecek olursak hamsinin kilosu 50 TL, mezgit 45 TL, Barbun 120 TL, çupra 100 TL, palamutun tanesi ise 40 TL'den satıyoruz. Vatandaşlarımızdan balığa talep şu anda devam ediyor" şeklinde konuştu.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş-İHA)

Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

YORUMLAR
500
Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor Şubat ayında fiyatı en çok artan karnabahar 15 TL'den alıcı buluyor

Türk Lirası, İstanbul, Fırtına, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırtına balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Bakan Lavrov, "Rusya nükleer silah kullanacak mı?" sorusunu cevapladı: Bu Batı'nın aklından geçen bir şey
14:39 Formula 1, Rusya Grand Prix'si ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldığını duyurdu
14:36 Enerji Bakanlığı ''Zeytin ağaçları kesilecek'' iddiasını yalanladı: Söz konusu değil
14:08 Ukrayna savaşı Rusya'ya günlük olarak ne kadara mal oluyor? Her gün 20 milyar doları cepheye akıtıyorlar
14:05 Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar yaşamını yitirdi
14:02 Dışişleri çok net cevapladı: Bayraktar TB-2 SİHA'ları sadece Ukrayna'ya satmadık!
13:54 Kuntz'a göre sadece 6 futbolcu testi geçti! Biglia ise Süper Lig'in en hızlı koşanı
13:53 Müzik yasağı bitecek mı? Bakan Koca'nın sinyali vermesinden sonra bir açıklama da Bakan Soylu'dan geldi
13:45 'Bir Zamanlar Çukurova' heyecanlı bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor! Fikret, Hakan'ı araştırmak için Beyrut'a gidiyor!
13:44 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Hızır, Oruç ve Antuan'ı kurtarmak için ne yapıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 14:48:27. #1.13#
SON DAKİKA: Fırtına balık fiyatlarını yükseltti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement