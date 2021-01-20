Son dakika ekonomi: Gaziantep'te "31. Uluslararası GAPSHOES Yaz Fuarı" 26 Ocak'ta açılacak

Gaziantep'te, 9-12 Aralık 2020'de düzenlenmesi planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen 31. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı (GAPSHOES Yaz Fuarı), 26 Ocak'ta kapılarını ziyaretçilere açacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, terlik ve erkek ayakkabı üretiminde önemli güce sahip Gaziantep'te yaz ve kış sezonlarının tanıtılacağı fuar, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgın çerçevesindeki genelge ve sektör temsilcilerinden gelen talep doğrultusunda ertelendi.

GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından gerçekleştirilecek olup 250 firma ile 750 markanın temsil edileceği fuar, Orta Doğu Fuar Merkezi'nde 26-29 Ocak 2021'de düzenlenecek.

Fuar 4 gün boyunca saat 10.00-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAPSHOES fuarının salgına karşı tüm tedbirler alınarak düzenleneceğini ve bu süreçte sektöre hareketlilik kazandıracağını belirtti.

GAPSHOES fuarının Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük ve en önemli fuarları arasında yer aldığını aktaran Ünverdi, "Fuarımızı tüm tedbirlerimizi alarak gerçekleştireceğiz. Fuarımıza yurt dışından Suriyeli firmalar başta olmak üzere, bu firmaların ortaklıklarının bulunduğu Sudan, Rusya, Irak ve Yemen'den firmalarımız katılacak. Yeni pazarlara açılmak ve ulaşmak isteyen firmalar için ideal bir organizasyon olan fuarımızın böylesi zorlu bir süreçte sektörümüze güç katacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Akort Fuarcılık Genel Müdürü Hülya Akkaya da tüm koşullara rağmen sektörün pazar payını çok daha üst seviyelere çıkarmak için çalıştıklarına işaret ederek "2020 yılı zor bir yıl oldu ancak bizler koşullara bağlı kalmaksızın sektörlerimizin güç kazanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürdük. GAPSHOES fuarı salgın dolayısıyla tüm tedbirlerimizi alarak çeşitli etkinliklerle konferans, toplantı ve paneller düzenleyecek, sektörümüzü Gaziantep'te buluşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.