Son dakika ekonomi: Genç yatırımcılar yatırımlarının çoğunluğunu hisse senedinde değerlendiriyor - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Genç yatırımcılar yatırımlarının çoğunluğunu hisse senedinde değerlendiriyor

19.05.2021 20:35
Son dakika ekonomi: Genç yatırımcılar yatırımlarının çoğunluğunu hisse senedinde değerlendiriyor, System.String[]

Son dakika haberler... Yerli yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi devam ederken, 15-24 yaş grubu yatırımcılar toplam portföylerinin yüzde 63,7'sini hisse senedi piyasalarında değerlendirdi.

Yerli yatırımcıların Borsa İstanbul'a ilgisi devam ederken, 15-24 yaş grubu yatırımcılar toplam portföylerinin yüzde 63,7'sini hisse senedi piyasalarında değerlendirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 15-24 yaş grubu yatırımcıların yatırım tercihlerini gösteren bilgileri sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştı.

Buna göre, portföy değeri 4 milyar 244 milyon lira olan 15-24 yaş grubu yatırımcılar, yatırımlarının yüzde 63,7'sini yani, 2 milyar 701 milyon 634 bin lirasını hisse senedinde kullandı.

Nisan'da yüzde 19 yükselişle 2 milyon 653 bin 934'e ulaşarak rekor tazeleyen yerli yatırımcı sayısı, 423 bin 916 yeni yerli yatırımcıyla da aylık bazda en fazla artışa işaret etti.

Buna karşılık, yerli gerçek yatırımcıların portföy değeri nisanda 8 milyar 956 milyon lira azalarak, 238 milyar 827 milyon liradan, 229 milyar 871 milyon dolara geriledi.

Nisan'da genç yatırımcı sayısı yüzde 57,3 arttı

Nisan'da 191 bin 655'e çıkan genç yatırımcı sayısı, söz konusu dönemde yüzde 57,3'lük yükseliş kaydetti. Yıllık bazda ise bu oran yüzde 361,3'e ulaştı.

Söz konusu yatırım grubunun hisse senedi portföy değeri ise nisanda yüzde 5,1 düşüşle 2 milyar 848 milyon liradan 2 milyar 702 milyon liraya indi.

Genç yatırımcıların fon yatırımlarının 1 milyar 124 milyon 254 bin lirayla ikinci sırada bulunduğu aktarılan paylaşımda, fon yatırımlarının toplam portföyün yüzde 26,5'ini oluşturduğu kaydedildi.

Fon yatırımlarını ise 160 milyon 838 bin lirayla diğer menkul kıymetler, 150 milyon 428 milyon lirayla devlet iç borçlanma araçları, 105 milyon 990 milyon lirayla özel sektör borçlanma araçları ve 1 milyon 195 bin lirayla yapılandırılmış ürünler takip etti.

Borsa İstanbul, Yatırımcı, Yatırım, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Genç yatırımcılar yatırımlarının çoğunluğunu hisse senedinde değerlendiriyor - Son Dakika Ekonomi


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