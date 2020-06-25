Son dakika ekonomi: Gıdada belgelendirme karmaşası TSE-TGDF işbirliğiyle çözülecek - Son Dakika

Son dakika ekonomi: Gıdada belgelendirme karmaşası TSE-TGDF işbirliğiyle çözülecek

Son dakika ekonomi haberi... Gıda ve içecekleri ilgilendiren her türlü standart konusunda ortak adım atılmasına yönelik İşbirliği Protokolü, Türk Standardları Enstitüsü ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu arasında imzalandı.

Gıda ve içecekleri ilgilendiren her türlü standart konusunda ortak adım atılmasına yönelik İşbirliği Protokolü, Türk Standardları Enstitüsü ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu arasında imzalandı. Kovid-19 Sonrası Güvenli Üretim Belgelendirme ve Standardizasyon İşbirliği Protokolü imza töreni çevrimiçi olarak düzenlendi.

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Türk Standardları Enstitüsü ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu arasındaki İşbirliği Protokolü, çevrimiçi olarak düzenlenen bir törenle imzalandı. Törende; TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, TGDF Başkanı Şemsi Kopuz yanında, TGDF Genel Sekreteri İlknur Menlik, TSE Genel Sekreter Yardımcısı İlhami Aktürk, TSE Belgelendirme Merkezi Başkanı Ömer Eyyüpoğlu ve konunun diğer paydaşları yer aldı.


Kopuz: "Türk gıda ve içecek sanayii kalitede dünya lideri olacak"


TGDF Başkanı Kopuz, törende yaptığı konuşmada Türk gıda ve içecek sanayiinin zaten kalitesiyle dünyanın önde gelen gıda tedarikçilerinden olduğunu, protokol dahilinde atılacak adımlar sayesinde birinci sıraya yerleşeceğini umduklarını ifade etti.


Son dönemde Kovid-19 konusunda belgelendirme faaliyetleri yürüten kuruluşların ortaya çıktığını, ülkede bu konu dahil gıda kalitesi ve güvenilirliği konusunda tek söz sahibi kuruluşun ise TSE olduğunu ifade etti.


Şahin: "Sadece Kovid-19 değil bütün alanlarda birlikte çalışacağız"


TSE Başkanı Şahin ise protokol çerçevesinde Türk gıda ve içecek sanayii ile bütün alanlarda birlikte çalışma şansı yakalamayı amaçladıklarını ifade etti.


Protokolün kapsamının çok geniş tutulduğunu belirten Şahin, bunlar arasına helal belgelendirmesi, Kovid-19 sonrası gıda güvenilirliğinin sağlanması, sürdürülebilir üretim gibi birçok konunun dahil olabileceğini vurguladı.


TSE ve TGDF önümüzdeki günlerde protokol çerçevesinde eylem planı oluşturarak hayata geçirilmesi düşünülen girişimler için atılacak adımları ortaya koyacak. İşbirliği Protokolü ile ilgili detaylı bilgi ve imza törenine TGDF resmi internet sitesinden ulaşılabilecek. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 02:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika ekonomi: Gıdada belgelendirme karmaşası TSE-TGDF işbirliğiyle çözülecek - Son Dakika Ekonomi

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