Son dakika ekonomi: GittiGidiyor'dan bonus kazanma fırsatı

E-ticaret sitesi GittiGidiyor, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ile yaptığı iş birliği kapsamında 16-30 Haziran 2021 tarihlerinde geçerli olmak üzere bonus kazanma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcıları için yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

GittiGidiyor'un Garanti BBVA iş birliğiyle gerçekleştirdiği kampanyasında, kullanıcılar 75 TL'ye varan bonus kazanma şansı yakalıyor.

Bonus kart sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları, taksitli ya da tek çekim 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, bin TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL bonus kazanabiliyor.

Ödemelerini GarantiPay ile tamamlayan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL, bin TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL bonus kazanabiliyor.

16-30 Haziran 2021 tarihlerinde geçerli olan kampanyaya katılmak için harcamadan önce Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, TEB Bonus sahiplerinin 4616'ya, ING Bonus sahiplerinin 2205'e, Alternatifbank Bonus sahiplerinin 4055'e, ICBC Turkey Bonus sahiplerinin 05327524404'e GITTIGIDIYOR yazarak SMS göndermesi gerekiyor.

Fibabanka Bonus kartları içinse herhangi bir katılım şartı aranmıyor.