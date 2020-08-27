Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 10,17 10,26 -0,88 Ford...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 8 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|10,17
|10,26
|-0,88
| Ford Otosan
|85,20
|85,95
|-0,87
|Petkim
|4,00
|4,03
|-0,74
| Tümosan Motor ve Traktör
|8,04
|8,10
|-0,74
|Karsan Otomotiv
|2,98
|3,00
|-0,67
|Enka İnşaat
|6,59
|6,61
|-0,30
| Koza Altın
|78,35
|78,55
|-0,25
|Brisa
|11,93
|11,95
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 30 Ağustos devletimizin şanına yaraşır şekilde kutlanacak Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Her söylediğiyle gündem olan Mehmet Ceyhan, salgının kontrolden çıkma nedenlerini tek tek sıraladı Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi Milli kaleci Sinan Bolat, Belçika temsilcisi Gent ile anlaştı Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı Halen borcunu ödediği otomobilinin yanışını büyük üzüntü içinde izledi Galatasaray, 10 yıl sonra ilk kez Muslera olmadan yeni sezona başlayacak Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi Bakan Albayrak: 2002'de 100 lira verginin 14,3 lirası hizmete harcanırken günümüzde 85,2 lirası harcanıyor