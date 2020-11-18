Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,22
|7,64
|-5,50
|Pınar Süt
|20,50
|21,54
|-4,83
|Bizim Mağazaları
|15,89
|16,62
|-4,39
|Pınar Et ve Un
|23,72
|24,70
|-3,97
|Şok Marketler
|12,06
|12,49
|-3,44
|Tat Gıda
|11,36
|11,72
|-3,07
|Ford Otosan
|115,80
|117,80
|-1,70
|MLP Sağlık
|19,17
|19,50
|-1,69
|Migros Ticaret
|39,70
|40,28
|-1,44
|Eczacıbaşı İlaç
|6,91
|7,00
|-1,29
|Selçuk Ecza Deposu
|9,37
|9,49
|-1,26
|Deva Holding
|24,10
|24,34
|-0,99
|Akiş GMYO
|3,59
|3,62
|-0,83
|Bim Mağazalar
|69,50
|69,95
|-0,64
|Kartonsan
|2.427,70
|2.440,00
|-0,50
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi