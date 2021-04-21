Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|34,96
|32,00
|9,25
|Jantsa Jant Sanayi
|769,90
|709,50
|8,51
|Konya Çimento
|864,10
|838,30
|3,08
|Aksa
|14,93
|14,50
|2,97
|Bim Mağazalar
|66,50
|65,65
|1,29
|Migros Ticaret
|36,18
|35,72
|1,29
|İş Yatırım Menkul Değerler
|14,47
|14,30
|1,19
|Pegasus
|63,40
|62,80
|0,96
|Tekfen Holding
|15,65
|15,55
|0,64
|Çemtaş
|15,90
|15,84
|0,38
|Ülker Bisküvi
|21,16
|21,10
|0,28
|Aksa Enerji
|11,62
|11,59
|0,26
|Gübre Fabrikaları
|62,10
|62,05
|0,08
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi